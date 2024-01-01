Для аукціону діти у Луцьку розмалювали пів сотні тубусів з-під гармат





Їх продають на аукціонах, а виручені гроші передають на потреби ЗСУ, розповіла Віра Конська.



Нині учні почали працювати із партією тубусів, які передали військові 14-ої окремої механізованої бригади, усього 180 штук. Один тубус розмальовує дві дитини, на це йде по 15-20 годин, каже Віра Конська.



Зараз ми їх розмалюємо, а їх потім десь продадуть на аукціон. Щось куплять на ЗСУ, — каже школярка Владислава Громова. 10-річна дівчинка малює на тубусі листя, птахів та квіти. Її тато служить в ЗСУ. Владислава розповідає. що нещодавно їздила до батька в Дніпро, його відправили туди у госпіталь, на обстеження.



"Ми з мамою зібралися за дві години. Сіли на поїзд і поїхали. Були з татом тиждень. Я йому казала, що все буде добре, що війна скоро закінчиться. Це я більше говорила мамі. Татові розповідала, що ми зараз розмальовуємо тубуси", — говорить школярка.



Навчальний заклад аукціони не проводить, а свої роботи віддають волонтерам та громадським організаціям, які реалізують розмальовані учнями Луцької художньої школи тубуси, каже Віра Конська.



"Розповідали, що один тубус продали, донатори з Києва за 10 тисяч доларів купили, було, що за 50 тисяч гривень купували", — каже керівниця художньої школи.



Військовослужбовиця Наталія Тарковська служить в окремому полку ЗСУ та каже, що її новостворена частина має дуже багато потреб. Бійчиня привезла учням художньої школи 10 тубусів від американських гранат.



"Домовилися про співпрацю в такому форматі, що будуть нам допомагати з розмальовуванням, бо тубусів багато, таких речей з війни багато. Збори — вони є, їх багато та їх потрібно закривати", — каже Наталія Тарковська.



Зі слів Віри Конської, розмальовуючи тубуси, учні художньої школи роблять свій вклад у перемогу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Майже пів сотні тубусів з-під гармат для артилерійської зброї розмалювали учні Луцької художньої школи за час повномасштабної війни.Їх продають на аукціонах, а виручені гроші передають на потреби ЗСУ, розповіла Суспільному керівниця художньої школиНині учні почали працювати із партією тубусів, які передали військові 14-ої окремої механізованої бригади, усього 180 штук. Один тубус розмальовує дві дитини, на це йде по 15-20 годин, каже Віра Конська.Зараз ми їх розмалюємо, а їх потім десь продадуть на аукціон. Щось куплять на ЗСУ, — каже школярка Владислава Громова. 10-річна дівчинка малює на тубусі листя, птахів та квіти. Її тато служить в ЗСУ. Владислава розповідає. що нещодавно їздила до батька в Дніпро, його відправили туди у госпіталь, на обстеження."Ми з мамою зібралися за дві години. Сіли на поїзд і поїхали. Були з татом тиждень. Я йому казала, що все буде добре, що війна скоро закінчиться. Це я більше говорила мамі. Татові розповідала, що ми зараз розмальовуємо тубуси", — говорить школярка.Навчальний заклад аукціони не проводить, а свої роботи віддають волонтерам та громадським організаціям, які реалізують розмальовані учнями Луцької художньої школи тубуси, каже Віра Конська."Розповідали, що один тубус продали, донатори з Києва за 10 тисяч доларів купили, було, що за 50 тисяч гривень купували", — каже керівниця художньої школи.Військовослужбовиця Наталія Тарковська служить в окремому полку ЗСУ та каже, що її новостворена частина має дуже багато потреб. Бійчиня привезла учням художньої школи 10 тубусів від американських гранат."Домовилися про співпрацю в такому форматі, що будуть нам допомагати з розмальовуванням, бо тубусів багато, таких речей з війни багато. Збори — вони є, їх багато та їх потрібно закривати", — кажеЗі слів Віри Конської, розмальовуючи тубуси, учні художньої школи роблять свій вклад у перемогу.

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