У волонтерському ательє на Волині шиють безкаркасні ноші, тактичні килимки та намети-пончо

У волонтерському ательє на Волині шиють безкаркасні ноші, тактичні килимки та намети-пончо
У волонтерському ательє, яке облаштували у шкільній майстерні, мешканці Мар’янівської громади шиють вироби на потреби військових з передової та навчальні центри.

Працюють від початку повномасштабного вторгнення та називають себе "Шпильки з Борочич", розповіла Суспільному волонтерка Ольга Яцина.

Волонтери шиють білизну, постіль, турнікети, розвантажувальні пояси, мішки для скидання магазинів, аптечки, безкаркасні ноші, тактичні килимки та намети-пончо.

У колективі волонтерського ательє — вчителі ліцею, медична сестра місцевої амбулаторії, механік, говорить Микола Гесь, який після роботи кроїть швейні вироби. Чоловік каже: знаходить час для волонтерства, хоч сам виховує п’ятьох дітей.

"Не думав, що я таким буду займатися. Все, що я з цієї справи вмів – ґудзика пришити, шов зашити, таке во. Роботи вдома завжди є багато, я ще й працюю в садочку кочегаром, але я маю велике бажання приходити допомагати", — говорить чоловік.

Волонтерки працюють на 12 швейних машинках. Спочатку їх приносили з дому, потім купували, то подарували одну, каже механік Василь Заяц, який приїздить в Борочиче з сусіднього села Широке.

"Я приїжджаю, дивлюся, налаштовую, щоб дівчата не простоювали", — каже механік.

Волонтери працюють на добровільних засадах, тканину купують за кошти місцевих благодійників, кількість пошитого – не рахують, говорить Ольга Яцина. Каже: до волонтерської справи долучають і школярі.

"В мене був день народження, і ті гроші, що мені подарували, хочу віддати на потреби ЗСУ", — каже школярка Богдана.

Готові вироби волонтери Горохівської спілки учасників АТО "Щит" везуть військовим на Схід. На весну актуальними будуть намети-пончо з водовідштовхуючої тканини, говорить волонтер Віталій Гладун. Цього разу він забрав із майстерні два десятки евакуаційних нош. Каже: у найближчі тижня повезе їх бійцям на фронт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: волонтери, швачки, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волонтерському ательє на Волині шиють безкаркасні ноші, тактичні килимки та намети-пончо
Сьогодні, 05:15
Рецепт голубців від волинянки увійшли до нематеріальної культурної спадщини України
Сьогодні, 03:11
75-річний українець виграв мільйон гривень у лотерею
Сьогодні, 01:30
18 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Лучанин розробив мобільну платформу для евакуації поранених із поля бою
17 березень, 23:31
Схожі новини
Вчитель із Волині створив верстат, який пришвидшує виробництво маскувальних сіток Вчитель із Волині створив верстат, який пришвидшує виробництво маскувальних сіток
14 березень, 11:11
На виставі у Луцьку збиратимуть кошти для спецпризначенців із «Любарта» На виставі у Луцьку збиратимуть кошти для спецпризначенців із «Любарта»
06 березень, 11:28
На Волині виготовляють спецпідставки під окопні свічки: для чого На Волині виготовляють спецпідставки під окопні свічки: для чого
22 лютий, 13:40
У Луцьку на благодійній лотереї для ЗСУ розіграють ексклюзивний байк У Луцьку на благодійній лотереї для ЗСУ розіграють ексклюзивний байк
24 січень, 17:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волонтерському ательє на Волині шиють безкаркасні ноші, тактичні килимки та намети-пончо
Сьогодні, 05:15
 0
Рецепт голубців від волинянки увійшли до нематеріальної культурної спадщини України
Сьогодні, 03:11
 0
75-річний українець виграв мільйон гривень у лотерею
Сьогодні, 01:30
 0
18 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Лучанин розробив мобільну платформу для евакуації поранених із поля бою
17 березень, 23:31
 0
Медіа
відео
1/8