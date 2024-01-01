У волонтерському ательє на Волині шиють безкаркасні ноші, тактичні килимки та намети-пончо





Працюють від початку повномасштабного вторгнення та називають себе "Шпильки з Борочич", розповіла Ольга Яцина.



Волонтери шиють білизну, постіль, турнікети, розвантажувальні пояси, мішки для скидання магазинів, аптечки, безкаркасні ноші, тактичні килимки та намети-пончо.



У колективі волонтерського ательє — вчителі ліцею, медична сестра місцевої амбулаторії, механік, говорить Микола Гесь, який після роботи кроїть швейні вироби. Чоловік каже: знаходить час для волонтерства, хоч сам виховує п’ятьох дітей.



"Не думав, що я таким буду займатися. Все, що я з цієї справи вмів – ґудзика пришити, шов зашити, таке во. Роботи вдома завжди є багато, я ще й працюю в садочку кочегаром, але я маю велике бажання приходити допомагати", — говорить чоловік.



Волонтерки працюють на 12 швейних машинках. Спочатку їх приносили з дому, потім купували, то подарували одну, каже механік Василь Заяц, який приїздить в Борочиче з сусіднього села Широке.



"Я приїжджаю, дивлюся, налаштовую, щоб дівчата не простоювали", — каже механік.



Волонтери працюють на добровільних засадах, тканину купують за кошти місцевих благодійників, кількість пошитого – не рахують, говорить Ольга Яцина. Каже: до волонтерської справи долучають і школярі.



"В мене був день народження, і ті гроші, що мені подарували, хочу віддати на потреби ЗСУ", — каже школярка Богдана.



Готові вироби волонтери Горохівської спілки учасників АТО "Щит" везуть військовим на Схід. На весну актуальними будуть намети-пончо з водовідштовхуючої тканини, говорить волонтер Віталій Гладун. Цього разу він забрав із майстерні два десятки евакуаційних нош. Каже: у найближчі тижня повезе їх бійцям на фронт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У волонтерському ательє, яке облаштували у шкільній майстерні, мешканці Мар’янівської громади шиють вироби на потреби військових з передової та навчальні центри.Працюють від початку повномасштабного вторгнення та називають себе "Шпильки з Борочич", розповіла Суспільному волонтеркаВолонтери шиють білизну, постіль, турнікети, розвантажувальні пояси, мішки для скидання магазинів, аптечки, безкаркасні ноші, тактичні килимки та намети-пончо.У колективі волонтерського ательє — вчителі ліцею, медична сестра місцевої амбулаторії, механік, говорить, який після роботи кроїть швейні вироби. Чоловік каже: знаходить час для волонтерства, хоч сам виховує п’ятьох дітей."Не думав, що я таким буду займатися. Все, що я з цієї справи вмів – ґудзика пришити, шов зашити, таке во. Роботи вдома завжди є багато, я ще й працюю в садочку кочегаром, але я маю велике бажання приходити допомагати", — говорить чоловік.Волонтерки працюють на 12 швейних машинках. Спочатку їх приносили з дому, потім купували, то подарували одну, каже механік, який приїздить в Борочиче з сусіднього села Широке."Я приїжджаю, дивлюся, налаштовую, щоб дівчата не простоювали", — каже механік.Волонтери працюють на добровільних засадах, тканину купують за кошти місцевих благодійників, кількість пошитого – не рахують, говорить Ольга Яцина. Каже: до волонтерської справи долучають і школярі."В мене був день народження, і ті гроші, що мені подарували, хочу віддати на потреби ЗСУ", — каже школяркаГотові вироби волонтери Горохівської спілки учасників АТО "Щит" везуть військовим на Схід. На весну актуальними будуть намети-пончо з водовідштовхуючої тканини, говорить волонтер Віталій Гладун. Цього разу він забрав із майстерні два десятки евакуаційних нош. Каже: у найближчі тижня повезе їх бійцям на фронт.

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