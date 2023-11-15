Вкрав рибні консерви: волинянин потрапив у тюрму на 5 років





Про це стало відомо з вироку Ковельського міськрайонного суду, – пишуть



Торік 4 листопада раніше судимий Сергій А., перебуваючи у під’їзді багатоквартирного будинку, вкрав з коридору перед вхідними дверима однієї з квартир п`ятдесят консервів тунця ТМ «Rio Mare» в оливковій олії масою 160 грамів кожна. Сума збитків, завданих потерпілій, – 11 730 грн.



Волинянин визнав свою вину. Суду він розповів, що взяв консерви і заніс до себе в квартиру, де частину з них з`їли зі знайомими.



Обираючи міру покарання для Сергія А., суд врахував, що чоловік не дотримався умов дострокового звільнення, знову вчинивши злочин проти власності. Тож до основного покарання у виді п’яти років позбавлення волі суд приєднав два місяці невідбутого покарання за минулим вироком.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чергову судимість отримав уродженець Ковеля за крадіжку 50 консервів тунця вартістю 11 730 грн.Про це стало відомо з вироку Ковельського міськрайонного суду, – пишуть Волинські новини Торік 4 листопада раніше судимий, перебуваючи у під’їзді багатоквартирного будинку, вкрав з коридору перед вхідними дверима однієї з квартир п`ятдесят консервів тунця ТМ «Rio Mare» в оливковій олії масою 160 грамів кожна. Сума збитків, завданих потерпілій, – 11 730 грн.Волинянин визнав свою вину. Суду він розповів, що взяв консерви і заніс до себе в квартиру, де частину з них з`їли зі знайомими.Обираючи міру покарання для Сергія А., суд врахував, що чоловік не дотримався умов дострокового звільнення, знову вчинивши злочин проти власності. Тож до основного покарання у виді п’яти років позбавлення волі суд приєднав два місяці невідбутого покарання за минулим вироком.

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