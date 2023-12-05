З’явилося фото, як блискавка вражає факел статуї Свободи

З’явилося фото, як блискавка вражає факел статуї Свободи
Блискавка влучила у статую Свободи в Нью-Йорку. 93-метрову скульптуру не пошкоджено, адже вона має добре заземлення.

Про це повідомляє Кореспондент.

Очевидці спостерігали за несподіваним подією і захоплено ділилися враженнями в соціальних мережах.
З’явилося фото, як блискавка вражає факел статуї Свободи

Швидко поширилися фотографії та відео з місця події, на яких видно вражаючий ефект від блискавки, що вдарила в факел.
З’явилося фото, як блискавка вражає факел статуї Свободи

На щастя, внаслідок удару пошкоджень на Статуї Свободи не зафіксовано, адже вона надійно заземлена. За даними Департаменту парків столиці штату, статуя регулярно виконує роль громовідводу і пристосована до таких інцидентів.

Загалом шторм накрив штат ще у середу. Потужний вітер виривав дерева, а сильна злива топила вулиці й метро.

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Теги: курйоз, світ
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