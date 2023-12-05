З’явилося фото, як блискавка вражає факел статуї Свободи





Про це повідомляє



Очевидці спостерігали за несподіваним подією і захоплено ділилися враженнями в соціальних мережах.



Швидко поширилися фотографії та відео з місця події, на яких видно вражаючий ефект від блискавки, що вдарила в факел.



На щастя, внаслідок удару пошкоджень на Статуї Свободи не зафіксовано, адже вона надійно заземлена. За даними Департаменту парків столиці штату, статуя регулярно виконує роль громовідводу і пристосована до таких інцидентів.



Загалом шторм накрив штат ще у середу. Потужний вітер виривав дерева, а сильна злива топила вулиці й метро.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Блискавка влучила у статую Свободи в Нью-Йорку. 93-метрову скульптуру не пошкоджено, адже вона має добре заземлення.Про це повідомляє Кореспондент Очевидці спостерігали за несподіваним подією і захоплено ділилися враженнями в соціальних мережах.Швидко поширилися фотографії та відео з місця події, на яких видно, що вдарила в факел.На щастя, внаслідок удару пошкоджень на Статуї Свободи не зафіксовано, адже вона надійно заземлена. За даними Департаменту парків столиці штату, статуя регулярно виконує роль громовідводу і пристосована до таких інцидентів.Загалом шторм накрив штат ще у середу. Потужний вітер виривав дерева, а сильна злива топила вулиці й метро.

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