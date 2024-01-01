Окупант катував сотню цивільних у морозильних камерах Гостомеля

Окупант катував сотню цивільних у морозильних камерах Гостомеля
Судитимуть офіцера росгвардії, який утримував та катував цивільних в морозильних камерах аеропорту Гостомеля.

Про це в телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.

Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно заступника командира по роботі з особовим складом загону мобільного особливого призначення «Ратибор» управління росгвардії по Красноярському краю за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України).

Розслідуванням встановлено, що під час окупації Гостомеля у березні 2022 року обвинувачений спільно з підлеглими утримували на території авіаційного підприємства близько 100 осіб.

Їх тримали у трьох непрацюючих морозильних камерах. У найменшій площею 6 кв м перебувало 15 осіб, у найбільшій - близько 30 і більше.

Серед утримуваних були як цивільні, так і військовополонені. Люди не мали необхідної медичної допомоги та достатнього харчування, спати доводилося, сидячи на підлозі.

Більшість з них постійно знаходилась із зав’язаними очима.

Температура цих приміщень була максимально несприятлива для перебування. Крім того, відсутні вентиляція, світло та вбиральні.
Утримуваних били руками, ногами, прикладом автоматичної зброї.

Катували електричним струмом, позбавляли повітря, одягнувши на голову поліетиленовий пакет, та імітували розстріл. Цими забороненими методами окупанти намагались отримати від потерпілих інформацію про військово-політичне керівництво України, Збройні Сили України та осіб, які брали участь в АТО/ООС.

Потерпілі зазнали сильних фізичних та психологічних травм.

Досудове розслідування - ГУ Нацполіції в Київській області, оперативний супровід - ГУ СБУ у м. Києві та Київській області та ГУ Нацполіції в АР Крим.

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Теги: окупанти, війна
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