У Луцьку відбудеться благодійний концерт народного артиста України Павла Дворського
Сьогодні, 12:57
У Палаці культури міста Луцька 5 квітня з благодійним концертом на підтримку воїнів Волинської 100-ї ОМБр виступить народний артист України Павло Дворський.
Про це повідомляють організатори концерту.
У заході також візьмуть участь: В'ячеслав Дворський, Павло Дворський (молодший), народний аматорський фольклорний гурт "ЧАЧКА".
"Всі кошти, зібрані на концерті, будуть передані у загальну скарбничку благодійної акції "Нашим воїнам для їх потреб - антидронові рушниці і системи РЕБ",- наголошують організатори.
Під час концерту відбудеться благодійний аукціон на придбання засобів захисту від ворожих дронів для наших воїнів-земляків.
Початок концерту - 17:30, сьогодні, 5 квітня.
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Про це повідомляють організатори концерту.
У заході також візьмуть участь: В'ячеслав Дворський, Павло Дворський (молодший), народний аматорський фольклорний гурт "ЧАЧКА".
"Всі кошти, зібрані на концерті, будуть передані у загальну скарбничку благодійної акції "Нашим воїнам для їх потреб - антидронові рушниці і системи РЕБ",- наголошують організатори.
Під час концерту відбудеться благодійний аукціон на придбання засобів захисту від ворожих дронів для наших воїнів-земляків.
Початок концерту - 17:30, сьогодні, 5 квітня.
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