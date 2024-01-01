У Луцьку відбудеться благодійний концерт народного артиста України Павла Дворського

У Луцьку відбудеться благодійний концерт народного артиста України Павла Дворського
У Палаці культури міста Луцька 5 квітня з благодійним концертом на підтримку воїнів Волинської 100-ї ОМБр виступить народний артист України Павло Дворський.

Про це повідомляють організатори концерту.

У заході також візьмуть участь: В'ячеслав Дворський, Павло Дворський (молодший), народний аматорський фольклорний гурт "ЧАЧКА".

"Всі кошти, зібрані на концерті, будуть передані у загальну скарбничку благодійної акції "Нашим воїнам для їх потреб - антидронові рушниці і системи РЕБ",- наголошують організатори.

Під час концерту відбудеться благодійний аукціон на придбання засобів захисту від ворожих дронів для наших воїнів-земляків.

Початок концерту - 17:30, сьогодні, 5 квітня.
У Луцьку відбудеться благодійний концерт народного артиста України Павла Дворського

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