Посмертну нагороду воїна з Волині отримала сестра
Сьогодні, 14:31
Рідній сестрі загиблого воїна Віталія Квача із села Кукли на Волині вручили посмертну державну нагороду бійця – орден «За мужність» ІІІ ступеня.
Про це повідомляє Маневицька селищна рада у фейсбуці.
Відповідно до указу президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, солдата десантно - штурмового батальйону Віталія Володимировича Квача відзначено державною відзнакою (посмертно).
Сьогодні в Куклинському ліцеї, у якому колись навчався Герой, Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк та заступник начальника першого відділу Камінь-Каширського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, майор Юрій Мізюк вручили нагороду сестрі загиблого воїна Світлані, яка стоячи перед гостями і учнями школи та гордо тримаючи орден, була живим прикладом сили та гідності. Її очі віддзеркалювали біль, але також і надію на те, що її брат не загинув даремно, а його життя стало символом боротьби за вільну Україну.
«Слова, сказані на церемонії, не можуть повністю передати ту глибину втрати, яку відчувають родичі, але вони служать виявом подяки та підтримки тим, хто продовжує нести цю важку ношу. Тож нехай цей орден стане символом великої вдячності та поваги, яку ми маємо до наших Героїв, які борються за нашу країну», - зазначили у селищній раді.
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Про це повідомляє Маневицька селищна рада у фейсбуці.
Відповідно до указу президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, солдата десантно - штурмового батальйону Віталія Володимировича Квача відзначено державною відзнакою (посмертно).
Сьогодні в Куклинському ліцеї, у якому колись навчався Герой, Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк та заступник начальника першого відділу Камінь-Каширського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, майор Юрій Мізюк вручили нагороду сестрі загиблого воїна Світлані, яка стоячи перед гостями і учнями школи та гордо тримаючи орден, була живим прикладом сили та гідності. Її очі віддзеркалювали біль, але також і надію на те, що її брат не загинув даремно, а його життя стало символом боротьби за вільну Україну.
«Слова, сказані на церемонії, не можуть повністю передати ту глибину втрати, яку відчувають родичі, але вони служать виявом подяки та підтримки тим, хто продовжує нести цю важку ношу. Тож нехай цей орден стане символом великої вдячності та поваги, яку ми маємо до наших Героїв, які борються за нашу країну», - зазначили у селищній раді.
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