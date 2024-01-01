Теракт у «Крокусі»: росіяни знайшли нову версію «візитки Яроша»
Сьогодні, 15:05
Слідчий комітет росії нібито знайшов у телефонах ісламських терористів, які напали на ТРЦ Crocus City Hall, фото прапора України, українських військових і відомої марки з російським кораблем.
Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Російські слідчі заявили, що в річницю повномасштабного вторгнення (24 лютого 2024 року) один з терористів нібито відправив своєму «куратору» фото входів і підʼїзних шляхів до ТРЦ.
Відомство опублікувало відео з цими фото. На кадрах звичайна нарізка, в якій немає ніяких доказів.
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Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Російські слідчі заявили, що в річницю повномасштабного вторгнення (24 лютого 2024 року) один з терористів нібито відправив своєму «куратору» фото входів і підʼїзних шляхів до ТРЦ.
Відомство опублікувало відео з цими фото. На кадрах звичайна нарізка, в якій немає ніяких доказів.
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