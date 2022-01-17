На Волині чоловік викрав з магазину обігрівач

У Луцькому районі поліцейський офіцер громади розкрив крадіжку з магазину.Про це повідомили у поліції Волині.Інцидент трапився в одному із сіл Княгининівського старостинського округу.Учора, 4 квітня, за допомогою до поліцейського офіцера звернулася 36-річна місцева жителька. Жінка повідомила, що з її магазину невідомий викрав обігрівач, який використовувався для обігріву приміщення закладу.Поліцейський офіцер громади оперативно встановив зловмисника. Ним виявився 63-річний односелець заявниці.На місце прибула слідчо-оперативна група, викрадену річ вилучили.За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.Санкція цієї статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.