На Волині чоловік викрав з магазину обігрівач

На Волині чоловік викрав з магазину обігрівач
У Луцькому районі поліцейський офіцер громади розкрив крадіжку з магазину.

Про це повідомили у поліції Волині.

Інцидент трапився в одному із сіл Княгининівського старостинського округу.

Учора, 4 квітня, за допомогою до поліцейського офіцера звернулася 36-річна місцева жителька. Жінка повідомила, що з її магазину невідомий викрав обігрівач, який використовувався для обігріву приміщення закладу.

Поліцейський офіцер громади оперативно встановив зловмисника. Ним виявився 63-річний односелець заявниці.

На місце прибула слідчо-оперативна група, викрадену річ вилучили.

За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Санкція цієї статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

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Теги: Волинь, магазин, крадіжка
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