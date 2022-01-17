На Волині чоловік викрав з магазину обігрівач
Сьогодні, 16:40
У Луцькому районі поліцейський офіцер громади розкрив крадіжку з магазину.
Про це повідомили у поліції Волині.
Інцидент трапився в одному із сіл Княгининівського старостинського округу.
Учора, 4 квітня, за допомогою до поліцейського офіцера звернулася 36-річна місцева жителька. Жінка повідомила, що з її магазину невідомий викрав обігрівач, який використовувався для обігріву приміщення закладу.
Поліцейський офіцер громади оперативно встановив зловмисника. Ним виявився 63-річний односелець заявниці.
На місце прибула слідчо-оперативна група, викрадену річ вилучили.
За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Санкція цієї статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
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Про це повідомили у поліції Волині.
Інцидент трапився в одному із сіл Княгининівського старостинського округу.
Учора, 4 квітня, за допомогою до поліцейського офіцера звернулася 36-річна місцева жителька. Жінка повідомила, що з її магазину невідомий викрав обігрівач, який використовувався для обігріву приміщення закладу.
Поліцейський офіцер громади оперативно встановив зловмисника. Ним виявився 63-річний односелець заявниці.
На місце прибула слідчо-оперативна група, викрадену річ вилучили.
За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Санкція цієї статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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