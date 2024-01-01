Хабарники з екоінспекції на Волині «заробили» по 5 років за ґратами

По п’ять років за ґратами призначено двом експосадовцям Держекоінспекції Волині заПро це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.За публічного обвинувачення прокурорів Волинської обласної прокуратури ухвалено вироки двом колишнім начальникам відділів Державної екологічної інспекції у Волинській області.Одного визнано винним в одержанні неправомірної вигоди, іншого – у пособництві у вчиненні цього злочину (ч. 3 ст. 368 та ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України).Кожного засуджено до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.Також суд позбавив їх рангів держслужбовців та права упродовж 3 років обіймати посади в державних органах.Прокурори у суді довели, що посадовці Держекоінспекції під час перевірки додержання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища на одному з волинських підприємств виявили факти здійснення викидів забруднюючих речовин у повітря без відповідного дозволу.За це суб’єкту господарювання були нараховані штрафні санкції.Згодом чиновники довели до відома представника підприємства, що можуть посприяти у зменшенні розміру штрафу – з 400 000 до 10 000 гривень.Свою «допомогу» вони оцінили у 1000 доларів США.Викрито протиправну діяльність посадовців у січні 2021 року.Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало ТУ ДБР, розташоване у Львові.