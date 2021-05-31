Поранені ветерани стикаються зі зневагою ухилянтів на Волині

погрозами та зневагою з боку ухилянтів.



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Волиняни, які нині є працівниками ТЦК, повернулись з-за кордону, пройшли пекло війни, зазнали важких поранень. Попри це, часто ухилянти закидають: «Ідіть, воюйте, а не сидіть у кабінетах!» Однак на передовій вони уже були. Що таке війна – знають не з чуток. Тож чути цькування та образи після того, що пройшли, м'яко кажучи, неприємно. Однак продовжують служити країні і закликають тих, хто намагається просто перечекати війну, іти захищати Україну.



Олег Голядинець – працівник Волинського ТЦК та СП – щоразу, коли вручає повістки чоловікам, чує закиди «А чого ви тут? А чого ви не там?» Хоча «там», на передовій, він уже був: на 2-ий день повномасштабного вторгнення він добровольцем став до лав ЗСУ.



Молодий чоловік воював на різних напрямках. Під Бахмутом зазнав поранення, коли їхню позицію окупанти обстріляли з танка. Тож тепер служить країні тут, в ТЦК.



Після поранення на службі в ТЦК опинився і Ігор Бондар. Два роки він воював на передовій у складі 14 ОМБр, аж поки через поранення його визнали обмежено придатним. 20 років чоловік працював в Іспанії. Повернувшись додому, хотів бодай трохи пожити для себе. Та війна змінила плани – захищав країну на Східному напрямку, а після поранення скільки міг допомагав побратимам.



«Праця військового «на передку» – це важкий цілодобовий труд. Мені доводилося важко працювати в житті, але коли ведеш бій – це дуже виснажливо. І морально, і фізично», – розповідає чоловік.



З цим погоджується і 27-річний Костянтин Галан, який повернувся з Німеччини, аби стати на захист країни. Він протистояв окупантам на Київщині, Миколаївщині та на Східному напрямку. Чоловік був тричі тяжко поранений, та після третього поранення воювати на передовій Костя вже не зміг, тож тепер служить у ТЦК, де більшість військових – такі, як він – після фронту і травм.



Тож чути від ухилянтів у свій бік приниження, цькування та навіть погрози для ветеранів війни дуже образливо.



«Спочатку казали: «Хай військові поранені йдуть служити в ТЦК!», тепер же вони кажуть: «Люди з бойовим досвідом сидять в ТЦК, а набирають людей без ніякого досвіду», – розповідає боєць.



Тож нині головна порада від ветеранів – замість того, аби шукати незаконні шляхи ухиляння від мобілізації, краще готуватися до захисту країни. Інакше її можна і втратити.



«Їхня черга була ще вчора. Я не знаю, що ці люди чекають, якщо чесно. На кону – взагалі наше існування як держави», – говорить Ігор Бондар.





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