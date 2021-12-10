ЄС виділив на оновлення парків Ковеля €1,5 мільйона
Сьогодні, 17:31
Впродовж наступних двох років у Ковелі оновлюватимуть парки завдяки фінансуванню з бюджету Європейського Союзу.
Про це у телеграмі повідомив мер Ковеля Ігор Чайка.
Проєкт «Співпраця на користь клімату - розвиток зеленої інфраструктури в Ленчні та Ковелі» відібрали для реалізації за Програмою Interreg NEXT PL-UA 2021-2027. Загальна сума проєкту — майже 2,5 млн євро, з яких Ковель отримає близько 1,5 млн євро та решту — польське місто-партнер Ленчна.
Коротко про деталі реалізації проєкту у Ковелі. У наступному, 2025 році заплановані роботи у центральному парку імені Лесі Українки (в проєкті передбачено 950, 6 тисяч євро).
У 2026-му оновлять парк імені Тараса Шевченка, на що у проєкті передбачено 253,5 тисячі євро. Цього ж року запланована й ревіталізація зеленої зони поруч із Транскордонним центром діалогу культур імені Гетьманів Ружинських (142,5 тисячі євро).
Загалом, завдяки рішенню Моніторингового Комітету Програми, 82 мільйони євро будуть спрямовані на польсько-українське прикордоння.
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Про це у телеграмі повідомив мер Ковеля Ігор Чайка.
Проєкт «Співпраця на користь клімату - розвиток зеленої інфраструктури в Ленчні та Ковелі» відібрали для реалізації за Програмою Interreg NEXT PL-UA 2021-2027. Загальна сума проєкту — майже 2,5 млн євро, з яких Ковель отримає близько 1,5 млн євро та решту — польське місто-партнер Ленчна.
Коротко про деталі реалізації проєкту у Ковелі. У наступному, 2025 році заплановані роботи у центральному парку імені Лесі Українки (в проєкті передбачено 950, 6 тисяч євро).
У 2026-му оновлять парк імені Тараса Шевченка, на що у проєкті передбачено 253,5 тисячі євро. Цього ж року запланована й ревіталізація зеленої зони поруч із Транскордонним центром діалогу культур імені Гетьманів Ружинських (142,5 тисячі євро).
Загалом, завдяки рішенню Моніторингового Комітету Програми, 82 мільйони євро будуть спрямовані на польсько-українське прикордоння.
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