ЄС виділив на оновлення парків Ковеля €1,5 мільйона

ЄС виділив на оновлення парків Ковеля €1,5 мільйона
Впродовж наступних двох років у Ковелі оновлюватимуть парки завдяки фінансуванню з бюджету Європейського Союзу.

Про це у телеграмі повідомив мер Ковеля Ігор Чайка.

Проєкт «Співпраця на користь клімату - розвиток зеленої інфраструктури в Ленчні та Ковелі» відібрали для реалізації за Програмою Interreg NEXT PL-UA 2021-2027. Загальна сума проєкту — майже 2,5 млн євро, з яких Ковель отримає близько 1,5 млн євро та решту — польське місто-партнер Ленчна.

Коротко про деталі реалізації проєкту у Ковелі. У наступному, 2025 році заплановані роботи у центральному парку імені Лесі Українки (в проєкті передбачено 950, 6 тисяч євро).

У 2026-му оновлять парк імені Тараса Шевченка, на що у проєкті передбачено 253,5 тисячі євро. Цього ж року запланована й ревіталізація зеленої зони поруч із Транскордонним центром діалогу культур імені Гетьманів Ружинських (142,5 тисячі євро).

Загалом, завдяки рішенню Моніторингового Комітету Програми, 82 мільйони євро будуть спрямовані на польсько-українське прикордоння.

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Теги: парк, Ковель
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