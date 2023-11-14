Сапери з Волині на сході знешкодили 500-кілограмову авіабомбу

Сапери з Волині на сході знешкодили 500-кілограмову авіабомбу
Піротехніки ДСНС продовжуть розміновувати українську землю від ворожих вибухонебезпечних предметів на Сході України.

Про це у телеграмі інформує ДСНС.

Нещодавно волинські сапери ДСНС знешкодили авіабомбу.

Під час проведення робіт на сільськогосподарському угідді, аграрій натрапив на небезпечний предмет. Сапери ідентифікували його як нерозірвану 500-кілограмову фугасну авіаційну бомбу (ФАБ-500).

Знахідку знешкодили встановленим порядком.


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Теги: рятувальники, Волинь, наближають перемогу
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