Сапери з Волині на сході знешкодили 500-кілограмову авіабомбу





Про це у телеграмі інформує ДСНС.



Нещодавно волинські сапери ДСНС знешкодили авіабомбу.



Під час проведення робіт на сільськогосподарському угідді, аграрій натрапив на небезпечний предмет. Сапери ідентифікували його як нерозірвану 500-кілограмову фугасну авіаційну бомбу (ФАБ-500).



Знахідку знешкодили встановленим порядком.





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