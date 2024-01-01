Зеленський пояснив зниження призовного віку: молодь краще орієнтується в технологіях

Зеленський пояснив зниження призовного віку: молодь краще орієнтується в технологіях
Президент Володимир Зеленський пояснив зниження призовного віку в Україні з 27 до 25 років тим, що молоді люди мають кращу фізичну підготовку, а також швидше орієнтуються в технологіях, які широко застосовуються в бойових діях.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю французькому журналісту та блогеру Х’юго Траверу, пише Громадське.

Він розповів, що військове командування має запит на вік та рівень фізичної підготовки мобілізованих бійців, яких потім відправлять на війну. За його словами, щоб замінити тих, хто воює на фронті, вже 2 роки, військові мають бути в хорошій фізичній формі.

«При всій повазі до наших воїнів, але є різниця між 25-річним воїном та 50-річним», — стверджує Зеленський.

Крім того, каже він, молодші люди потрібні на фронті, бо війна стала сучаснішою.

«Ми повинні розуміти, що нове покоління орієнтується в технологіях швидше. (…) І, скажу відверто, вони все це (технологічні засоби для ведення війни — зокрема, дрони — ред.) своїми руками і створюють», — наголосив Зеленський.

Зменшення призовного віку

2 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників із 27 до 25 років. Парламент ухвалив його ще у 2023 році.

Такі зміни до законодавства щодо зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників спільно напрацювали Міністерство оборони та Збройні сили України.

Там пояснювали, що під час дії режиму воєнного стану немає потреби в перебуванні громадян на військовому обліку призовників до 27 років.


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Теги: Росія, Україна, війна
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