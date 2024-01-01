На Волині лісоруб-браконьєр компенсує збитки – заплатить 300 тисяч

На Волині лісоруб-браконьєр компенсує збитки – заплатить 300 тисяч
Прокурори домоглися відшкодування волинянином майже 300 тисяч гривень шкоди, завданої незаконною порубкою дерев.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.

Любомльський районний суд задоволив позов Ковельської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Головненської селищної ради про відшкодування місцевим жителем шкоди, заподіяної незаконною порубкою дерев.

У лютому 2022 року чоловік зрубав десять дубів на землях сільськогосподарського призначення селищної ради.

Згодом суд визнав його винуватим у незаконній порубці дерев за межами населених пунктів, що не віднесені до лісового фонду (ст. 153 КУпАП) і призначив покарання у виді штрафу.

Прокурори ж, застосувавши представницькі повноваження, у суді домоглися відшкодування громадянином шкоди, завданої громаді, обсягом майже 300 тисяч гривень.

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Теги: браконьєр, Волинь
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