На Волині лісоруб-браконьєр компенсує збитки – заплатить 300 тисяч

Прокурори домоглися відшкодування волинянином майже 300 тисяч гривень шкоди, завданоїПро це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.Любомльський районний суд задоволив позов Ковельської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Головненської селищної ради про відшкодування місцевим жителем шкоди, заподіяної незаконною порубкою дерев.У лютому 2022 року чоловік зрубав десять дубів на землях сільськогосподарського призначення селищної ради.Згодом суд визнав його винуватим у незаконній порубці дерев за межами населених пунктів, що не віднесені до лісового фонду (ст. 153 КУпАП) і призначив покарання у виді штрафу.Прокурори ж, застосувавши представницькі повноваження, у суді домоглися відшкодування громадянином шкоди, завданої громаді, обсягом майже 300 тисяч гривень.