На Волині лісоруб-браконьєр компенсує збитки – заплатить 300 тисяч
Сьогодні, 16:35
Прокурори домоглися відшкодування волинянином майже 300 тисяч гривень шкоди, завданої незаконною порубкою дерев.
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Любомльський районний суд задоволив позов Ковельської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Головненської селищної ради про відшкодування місцевим жителем шкоди, заподіяної незаконною порубкою дерев.
У лютому 2022 року чоловік зрубав десять дубів на землях сільськогосподарського призначення селищної ради.
Згодом суд визнав його винуватим у незаконній порубці дерев за межами населених пунктів, що не віднесені до лісового фонду (ст. 153 КУпАП) і призначив покарання у виді штрафу.
Прокурори ж, застосувавши представницькі повноваження, у суді домоглися відшкодування громадянином шкоди, завданої громаді, обсягом майже 300 тисяч гривень.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Любомльський районний суд задоволив позов Ковельської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Головненської селищної ради про відшкодування місцевим жителем шкоди, заподіяної незаконною порубкою дерев.
У лютому 2022 року чоловік зрубав десять дубів на землях сільськогосподарського призначення селищної ради.
Згодом суд визнав його винуватим у незаконній порубці дерев за межами населених пунктів, що не віднесені до лісового фонду (ст. 153 КУпАП) і призначив покарання у виді штрафу.
Прокурори ж, застосувавши представницькі повноваження, у суді домоглися відшкодування громадянином шкоди, завданої громаді, обсягом майже 300 тисяч гривень.
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