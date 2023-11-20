У центрі Луцька водій відібрав телефон у муніципалки
Сьогодні, 16:16
Між водієм автомобіля та інспекторкою департаменту муніципальної варти Луцької міськради трапився конфлікт.
Про це пише Конкурент із посиланням на департамент мунварти муніципалітету.
Інцидент трапився у понеділок, 22 квітня, на вулиці Словацького у Луцьку, поруч з 16-поверхівкою. Водій легковика Skoda забрав у інспекторки муніципальної варти телефон, на який вона сфотографувала його авто, ймовірно, припарковане з порушенням.
Чоловік зайшов у галерею та повидаляв світлини. Після чого повернув телефон власниці, сів у авто та поїхав з місця події.
Тепер муніципали просять допомогти встановити особу чоловіка.
«Просимо допомогти впізнати «героя», що напав на нашу інспекторку, викрав службовий телефон з метою видалення доказів порушення законодавства», – зазначили муніципали.
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Про це пише Конкурент із посиланням на департамент мунварти муніципалітету.
Інцидент трапився у понеділок, 22 квітня, на вулиці Словацького у Луцьку, поруч з 16-поверхівкою. Водій легковика Skoda забрав у інспекторки муніципальної варти телефон, на який вона сфотографувала його авто, ймовірно, припарковане з порушенням.
Чоловік зайшов у галерею та повидаляв світлини. Після чого повернув телефон власниці, сів у авто та поїхав з місця події.
Тепер муніципали просять допомогти встановити особу чоловіка.
«Просимо допомогти впізнати «героя», що напав на нашу інспекторку, викрав службовий телефон з метою видалення доказів порушення законодавства», – зазначили муніципали.
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