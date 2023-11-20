У центрі Луцька водій відібрав телефон у муніципалки

У центрі Луцька водій відібрав телефон у муніципалки
Між водієм автомобіля та інспекторкою департаменту муніципальної варти Луцької міськради трапився конфлікт.

Про це пише Конкурент із посиланням на департамент мунварти муніципалітету.

Інцидент трапився у понеділок, 22 квітня, на вулиці Словацького у Луцьку, поруч з 16-поверхівкою. Водій легковика Skoda забрав у інспекторки муніципальної варти телефон, на який вона сфотографувала його авто, ймовірно, припарковане з порушенням.

Чоловік зайшов у галерею та повидаляв світлини. Після чого повернув телефон власниці, сів у авто та поїхав з місця події.



Тепер муніципали просять допомогти встановити особу чоловіка.

«Просимо допомогти впізнати «героя», що напав на нашу інспекторку, викрав службовий телефон з метою видалення доказів порушення законодавства», – зазначили муніципали.

У центрі Луцька водій відібрав телефон у муніципалки

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Теги: муніципали, Луцьк
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Коментарі 2
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Це нiби так було зi cлiв мунiципалки.
А де ii прiзвище ?
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Якби ще наша поліція поводилась так культурно
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