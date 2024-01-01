Нестійка погода, сильні заморозки: яка погода пануватиме на Волині

Нестійка погода, сильні заморозки: яка погода пануватиме на Волині
Протягом тижня погоду зумовлюватиме циклон з півдня та атмосферні розділи, що з ним пов'язані.

Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний гідрометцентр.

Очікується нестійка погода.

Йтимуть дощі. В окремі дні пориви вітру 15-20 м/с.

Температура вночі - 0-5⁰ тепла, вдень - 7-12⁰ тепла.

Місцями на поверхні ґрунту заморозки 0-3⁰.

Вночі 23 квітня очікуються сильні заморозки в повітрі 0-5⁰.

Нестійка погода, сильні заморозки: яка погода пануватиме на Волині


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині лісоруб-браконьєр компенсує збитки – заплатить 300 тисяч
Сьогодні, 16:35
У центрі Луцька водій відібрав телефон у муніципалки
Сьогодні, 16:16
Нестійка погода, сильні заморозки: яка погода пануватиме на Волині
Сьогодні, 15:39
Пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» – розблокований
Сьогодні, 15:21
На Волині вже 136 парафій втекли від Московського патріархату до ПЦУ
Сьогодні, 15:03
Схожі новини
Погода у Луцьку на понеділок, 22 квітня Погода у Луцьку на понеділок, 22 квітня
21 квітень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 квітня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 квітня
19 квітень, 20:00
Погоду на Волині буде лихоманити, - гідрометцентр Погоду на Волині буде лихоманити, - гідрометцентр
19 квітень, 16:07
Синоптики: завтра на півдні Волині – надзвичайний рівень пожежної небезпеки Синоптики: завтра на півдні Волині – надзвичайний рівень пожежної небезпеки
19 квітень, 15:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зеленський пояснив зниження призовного віку: молодь краще орієнтується в технологіях
Сьогодні, 16:44
 0
На Волині лісоруб-браконьєр компенсує збитки – заплатить 300 тисяч
Сьогодні, 16:35
 0
У центрі Луцька водій відібрав телефон у муніципалки
Сьогодні, 16:16
 0
Донецький національний технічний університет влаштував у Луцьку науковий пікнік
Сьогодні, 16:00
 0
Нестійка погода, сильні заморозки: яка погода пануватиме на Волині
Сьогодні, 15:39
 0
Медіа
відео
1/8