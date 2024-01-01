Нестійка погода, сильні заморозки: яка погода пануватиме на Волині
Сьогодні, 15:39
Протягом тижня погоду зумовлюватиме циклон з півдня та атмосферні розділи, що з ним пов'язані.
Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний гідрометцентр.
Очікується нестійка погода.
Йтимуть дощі. В окремі дні пориви вітру 15-20 м/с.
Температура вночі - 0-5⁰ тепла, вдень - 7-12⁰ тепла.
Місцями на поверхні ґрунту заморозки 0-3⁰.
Вночі 23 квітня очікуються сильні заморозки в повітрі 0-5⁰.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний гідрометцентр.
Очікується нестійка погода.
Йтимуть дощі. В окремі дні пориви вітру 15-20 м/с.
Температура вночі - 0-5⁰ тепла, вдень - 7-12⁰ тепла.
Місцями на поверхні ґрунту заморозки 0-3⁰.
Вночі 23 квітня очікуються сильні заморозки в повітрі 0-5⁰.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У центрі Луцька водій відібрав телефон у муніципалки
Сьогодні, 16:16
Нестійка погода, сильні заморозки: яка погода пануватиме на Волині
Сьогодні, 15:39
Пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» – розблокований
Сьогодні, 15:21