Нестійка погода, сильні заморозки: яка погода пануватиме на Волині





Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний гідрометцентр.



Очікується нестійка погода.



Йтимуть дощі. В окремі дні пориви вітру 15-20 м/с.



Температура вночі - 0-5⁰ тепла, вдень - 7-12⁰ тепла.



Місцями на поверхні ґрунту заморозки 0-3⁰.



Вночі 23 квітня очікуються сильні заморозки в повітрі 0-5⁰.







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