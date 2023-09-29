Як у часи Київської Русі: під Луцьком відродили древнє бортництво

Як у часи Київської Русі: під Луцьком відродили древнє бортництво
Опікується бджолами у селі Баїв Луцького району пасічник із 35-річним стажем Іван Душак.

Чоловік розповів Суспільному, чим займаються місцеві бджолярі навесні та коли качатимуть перший мед.
Як у часи Київської Русі: під Луцьком відродили древнє бортництво

Понад півтора року тому, в жовтні 2022 року, до переліку об'єктів нематеріальної культурної спадщини Волинської області внесли народний промисел під назвою "Бортництво. Глядіння пчіл по-Баївськи".

Житель села Баїв Боратинської громади Іван Душак має 14 бджолиних сімей. З його слів, у квітні зазвичай розпочинає активну роботу на пасіці.
Як у часи Київської Русі: під Луцьком відродили древнє бортництво

"Деякі забрати рамки, деякі підставити рамочки — це перші весняні роботи. І почистити. Ну вже в мене ці роботи давно пройшли. Зараз роботи: бджіл повний вулик, треба, щоб вони не заклали маточники і мали, що робити, щоб вже взяти весняний мед", — говорить волинянин.
Як у часи Київської Русі: під Луцьком відродили древнє бортництво

Волинянин зазначив: цього року весняні роботи затримуються на два тижні, і бджоли були дуже ослаблені.

"Я навіть сформував по 2 сім’ї. З іншого вулика запихав сюди, щоб була добра сім’я. Думаю, що мед свіжий повинен вже трошки бути. Вже трутень затягнутий, бачите – вони більші, а бджілки менші. Вже пішов пилок, бджолиний хліб стоїть тут. І вже передостання рамка повністю закидана медом — є вже медок", — говорить пасічник.
Як у часи Київської Русі: під Луцьком відродили древнє бортництво

Для подальшого збору меду бджоляр у конструкцію вулика додає один корпус із рамками, щоб робочі комахи мали куди нести нектар, сказав Іван Душак. Також, із його слів, залишає для бджіл одну рамку з медом.

"От блищить — то мед, ще торічний мед є, і я його зараз поставлю сюди їм з медом і вони зараз будуть усі переходити сюди. Я більш як три рамки не ставлю, бо я на місці та можу в любий час їх підставити. Сюди матрацика ще закладаю, щоб отут воно було тепліше, і вже вони там в мене будуть працювати", — сказав волинянин.
Як у часи Київської Русі: під Луцьком відродили древнє бортництво

Розводить бджіл та маточок Іван Душак у Баєві вже багато років. З його слів, після виводу бджоломаток роботи більшає.

"В мене немає ні неділі, ні свят. Є тільки список, що я повинен сьогодні такого то числа, в стільки годин мушу глянути. Якщо іде дощ, злива, вітер – в мене є парасоля, і мушу до їх дивитися. Матки можуть самі себе повбивати, раніше вийти, бо вони через 16 днів виходять", — розповів пасічник.
Як у часи Київської Русі: під Луцьком відродили древнє бортництво

Ази бортництва у Баєві Іван Душак перейняв від свого тестя. Зі слів волинянина, локацію не змінював: вулики стоять серед вишневого саду, закладеного понад 80 років тому. Таким чином, сказав волинянин, продовжує традицію "глядіння бджіл по-Баївськи".
Як у часи Київської Русі: під Луцьком відродили древнє бортництво

Дружина бджоляра Зоя Душак розповіла, що 2023 року з пасіки вдалося накачати 750 кілограмів меду.

"Білий — то перший мед, ото все цвіте і то перший мед: яблуневий, вишневий. Він дуже смакує дітям, бо він такій м’якенькій як сметана. А то липа, жовтий такий, липа трошки приторна, а зараз буду накладати гречаний мед", — сказала жінка.
Як у часи Київської Русі: під Луцьком відродили древнє бортництво

Качають мед від трьох до п’яти разів за сезон. Зі слів Зої Душак, чим більше меду наносять бджоли, тим частіше доводиться викачувати.
Як у часи Київської Русі: під Луцьком відродили древнє бортництво

Поблизу пасіки понад 10 років діє музей бджільництва: тут пам’ятник бджілці-трудівниці, старовинні дуплянки, борті, вулики. Усього є 90 екземплярів, і в деяких з них рояться бджоли, розповів Іван Душак.
Як у часи Київської Русі: під Луцьком відродили древнє бортництво

Також до Баєва, що неподалік Луцька, приїжджають туристи, яким волинський пасічник Іван Душак розповідає людям про бортництво, пригощає медом і навчає молодь бджільництву.
Як у часи Київської Русі: під Луцьком відродили древнє бортництво

Як розповіла директорка обласного науково-методичного центру культури Любов Рожнова, станом на квітень 2024 року зареєстрували 21 об'єкт нематеріальної культурної спадщини Волині.



Довідково:

Бортництво — розведення бджіл в бортях, лісове бджільництво. Спосіб бджільництва, що прийшов на зміну примітивному «видиранню» меду диких бджіл у дуплах дерев. На Русі бортництво мало велике господарське значення й охоронялося законами.


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Теги: туризм, Волинь
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