Волинські медики передали допомоги для ЗСУ на пів мільйона

Працівники Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб і його структурних підрозділів продовжують допомагати Силам оборони.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.За минулий місяць за зібрані кошти медики придбали квадрокоптер Mavic вартістю понад 70 тисяч гривень. Також вони долучилися до купівлі необхідних речей для військових, чиї рідні працюють колективі центру. Зокрема придбали теплові елементи, що допомагають бійцям зігрітися холодної пори.Працівники центру продовжують частувати домашньою консервацією та іншими смаколиками військових, котрі перебувають на лікуванні в області.Загалом цього року на потреби ЗСУ закуплено і передано необхідного на понад півмільйона гривень. Окрім того, дляімені князя Романа Великого переказано більш як 600 тисяч гривень.«Долучаються до важливої справи підтримки Збройних Сил України й діти та внуки працівників установи. Завдяки своїм талантам і вмінням, а головне – великому бажанню, юні патріоти стають благодійниками для тих, хто захищає їх на передовій. Ми продовжуємо допомагати українському війську, донатимо індивідуально, долучаємося до акцій у своїх громадах. Разом наближаємо Перемогу!» - йдеться у повідомленні.