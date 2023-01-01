Як вступити до лав Луцької тероборони: інструкція

На службу у Луцький батальйон територіальної оборони Збройних сил УкраїниПро це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.Луцький батальйон територіальної оборони – це вже історія, гартована звитягою. Батальйон сформований 27 червня 2018 року. Від початку повномасштабного вторгнення російської федерації підрозділ був розгорнутий до штату воєнного часу. Військовослужбовці батальйону зайняли район оборони і надійно облаштовували позиції вздовж українсько-білоруського кордону. Поставлені завдання щодо прикриття кордону були успішно виконані.Від початку березня 2023 року військовослужбовці Луцького батальйону тероборони виконували бойові завдання на Бахмутському напрямку східного фронту боротьби з російським агресором. Саме тут гартувалася справжня міць і звитяга батальйону. За успішне виконання бойових завдань на Бахмутському напрямку батальйон був удостоєний бойового прапора.Набувши безцінного бойового досвіду, Луцький окремий батальйон територіальної оборони продовжив успішно виконувати завдання за призначенням на Куп’янському напрямку. Але, на жаль, війна триває – і ворога необхідно повністю вибити з нашої землі, захистити наші сім’ї та родини, культуру і традиції від чужинської навали.Охочих примножити славні сторінки історії батальйону запрошуємо вступати на службу до Луцького окремого батальйону територіальної оборони, аби спільно протистояти ворогу.Контактна особа військової частини А 7062 –, тел.: (093)528-36-38.