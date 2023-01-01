Як вступити до лав Луцької тероборони: інструкція
Сьогодні, 18:51
На службу у Луцький батальйон територіальної оборони Збройних сил України запрошують добровольців.
Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
Луцький батальйон територіальної оборони – це вже історія, гартована звитягою. Батальйон сформований 27 червня 2018 року. Від початку повномасштабного вторгнення російської федерації підрозділ був розгорнутий до штату воєнного часу. Військовослужбовці батальйону зайняли район оборони і надійно облаштовували позиції вздовж українсько-білоруського кордону. Поставлені завдання щодо прикриття кордону були успішно виконані.
Від початку березня 2023 року військовослужбовці Луцького батальйону тероборони виконували бойові завдання на Бахмутському напрямку східного фронту боротьби з російським агресором. Саме тут гартувалася справжня міць і звитяга батальйону. За успішне виконання бойових завдань на Бахмутському напрямку батальйон був удостоєний бойового прапора.
Набувши безцінного бойового досвіду, Луцький окремий батальйон територіальної оборони продовжив успішно виконувати завдання за призначенням на Куп’янському напрямку. Але, на жаль, війна триває – і ворога необхідно повністю вибити з нашої землі, захистити наші сім’ї та родини, культуру і традиції від чужинської навали.
Охочих примножити славні сторінки історії батальйону запрошуємо вступати на службу до Луцького окремого батальйону територіальної оборони, аби спільно протистояти ворогу.
Вимоги до кандидатів:
– придатність до військової служби за станом здоров’я та моральними якостями;
– готовність до виконання поставлених завдань;
– досвід військової служби буде перевагою.
Умови:
– офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
– грошове забезпечення - від 21 тисячі гривень та додаткова винагорода, залежно від виконання поставлених завдань та місця служби – від 30 тисяч до 100 тисяч гривень за місяць;
– гарантована відпустка до 30 календарних днів на рік (в умовах воєнного стану) і додатково 10 календарних днів – у разі виникнення сімейних обставин;
– проходження базової загальної військової та фахової підготовки перед залученням до виконання завдань;
– можливість кар’єрного росту;
– гарантований соціальний і правовий захист для вас та членів вашої сім’ї;
– можливість переведення чинних військовослужбовців Сил ТрО;
– за потреби – базове та спеціальне навчання.
Контактна особа військової частини А 7062 – Сачик Ігор Іванович, тел.: (093)528-36-38.
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Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
Луцький батальйон територіальної оборони – це вже історія, гартована звитягою. Батальйон сформований 27 червня 2018 року. Від початку повномасштабного вторгнення російської федерації підрозділ був розгорнутий до штату воєнного часу. Військовослужбовці батальйону зайняли район оборони і надійно облаштовували позиції вздовж українсько-білоруського кордону. Поставлені завдання щодо прикриття кордону були успішно виконані.
Від початку березня 2023 року військовослужбовці Луцького батальйону тероборони виконували бойові завдання на Бахмутському напрямку східного фронту боротьби з російським агресором. Саме тут гартувалася справжня міць і звитяга батальйону. За успішне виконання бойових завдань на Бахмутському напрямку батальйон був удостоєний бойового прапора.
Набувши безцінного бойового досвіду, Луцький окремий батальйон територіальної оборони продовжив успішно виконувати завдання за призначенням на Куп’янському напрямку. Але, на жаль, війна триває – і ворога необхідно повністю вибити з нашої землі, захистити наші сім’ї та родини, культуру і традиції від чужинської навали.
Охочих примножити славні сторінки історії батальйону запрошуємо вступати на службу до Луцького окремого батальйону територіальної оборони, аби спільно протистояти ворогу.
Вимоги до кандидатів:
– придатність до військової служби за станом здоров’я та моральними якостями;
– готовність до виконання поставлених завдань;
– досвід військової служби буде перевагою.
Умови:
– офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
– грошове забезпечення - від 21 тисячі гривень та додаткова винагорода, залежно від виконання поставлених завдань та місця служби – від 30 тисяч до 100 тисяч гривень за місяць;
– гарантована відпустка до 30 календарних днів на рік (в умовах воєнного стану) і додатково 10 календарних днів – у разі виникнення сімейних обставин;
– проходження базової загальної військової та фахової підготовки перед залученням до виконання завдань;
– можливість кар’єрного росту;
– гарантований соціальний і правовий захист для вас та членів вашої сім’ї;
– можливість переведення чинних військовослужбовців Сил ТрО;
– за потреби – базове та спеціальне навчання.
Контактна особа військової частини А 7062 – Сачик Ігор Іванович, тел.: (093)528-36-38.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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