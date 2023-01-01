Поліція просить у волинян допомоги у розшуку зниклого підозрюваного

Юрія Коченюка, який переховується від слідства.



Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.



Поліцейські просять волинян допомоги розшукати Коченюка Юрія Віталійовича, 19 травня 1987 року народження, жителя смт. Цумань.



Чоловік підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України та переховується від органів досудового розслідування. Де перебуває зараз – невідомо.



Прикмети: зріст 170 см, волосся русе, коротко стрижене, очі карі.



«Просимо громадян, які володіють будь-якою інформацією про місцезнаходження розшукуваного, повідомити поліцію за номерами телефонів (+380) 50 9786838 або 102. Конфіденційність гарантуємо», - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівники поліції розшукують волинянина, який переховується від слідства.Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.Поліцейські просять волинян допомоги розшукати Коченюка Юрія Віталійовича, 19 травня 1987 року народження, жителя смт. Цумань.Чоловік підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України та переховується від органів досудового розслідування. Де перебуває зараз – невідомо.: зріст 170 см, волосся русе, коротко стрижене, очі карі.«Просимо громадян, які володіють будь-якою інформацією про місцезнаходження розшукуваного, повідомити поліцію за номерами телефонів (+380) 50 9786838 або 102. Конфіденційність гарантуємо», - йдеться у повідомленні.

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