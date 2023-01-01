На Волині патрульні затримали вантажівку із «підпільними» ялинками

На Волині патрульні затримали вантажівку із «підпільними» ялинками
Патрульні у Ковелі на Волині виявили вантаж ялинок, на які у водія не було жодних документів.

Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.

Патрульні Ковеля виявили вантажівку з рідкісним вантажем — 80 новорічних ялинок. Коли ж інспектори зупинили керманича для перевірки, то зʼясували, що жодних документів на дерева він не має.
На Волині патрульні затримали вантажівку із «підпільними» ялинками

«Тому запамʼятайте: перевірити, чи є дерево законно зрубаним, можна на сайті open.ukrforest.com. Будьте відповідальними, а у разі виявлення незаконного продажу новорічних дерев — повідомляйте на спецлінію 102», - зазначили патрульні.

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Теги: ялинка, Луцьк
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