На Волині патрульні затримали вантажівку із «підпільними» ялинками
Сьогодні, 16:33
Патрульні у Ковелі на Волині виявили вантаж ялинок, на які у водія не було жодних документів.
Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.
Патрульні Ковеля виявили вантажівку з рідкісним вантажем — 80 новорічних ялинок. Коли ж інспектори зупинили керманича для перевірки, то зʼясували, що жодних документів на дерева він не має.
«Тому запамʼятайте: перевірити, чи є дерево законно зрубаним, можна на сайті open.ukrforest.com. Будьте відповідальними, а у разі виявлення незаконного продажу новорічних дерев — повідомляйте на спецлінію 102», - зазначили патрульні.
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Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.
Патрульні Ковеля виявили вантажівку з рідкісним вантажем — 80 новорічних ялинок. Коли ж інспектори зупинили керманича для перевірки, то зʼясували, що жодних документів на дерева він не має.
«Тому запамʼятайте: перевірити, чи є дерево законно зрубаним, можна на сайті open.ukrforest.com. Будьте відповідальними, а у разі виявлення незаконного продажу новорічних дерев — повідомляйте на спецлінію 102», - зазначили патрульні.
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