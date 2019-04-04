Двох нелегалів з росії затримали на Волині
Сьогодні, 16:50
Упродовж 18-19 грудня на території Волинської області виявили і затримали двох громадян росії, які не мали дозвільних документів на проживання в Україні.
Як повідомила Суспільному речниця Міграційної служби Волинської області Наталія Левчук, обоє росіян незаконно перебували на території України, наразі їх притягнуто до адміністративної відповідальності та очікує примусове видворення до країни походження.
Зокрема, 51-річний громадянин росії, якого 18 грудня затримали працівники Управління стратегічних розслідувань Нацполіції в області в одному з сіл Турійської громади, на Волинь приїхав ще до повномасштабної війни і жив дотепер. За словами Наталії Левчук, у червні цього року міграційна служба ухвалила рішення про його примусове повернення додому, але добровільно він його не виконав.
Порушника затримали і помістили до Волинського пункту тимчасового перебування іноземців, що в Журавичах.
Другого 56-річного громадянина Росії затримали 19 грудня у місті Володимир працівники райвідділу Міграційної служби Волині спільно з СБУ в області. За словами речниці Наталії Левчук, дозвіл на перебування в Україні у росіянина закінчився ще торік, усі документи в нього були недійсними.
З 11 грудня 2023 року в рамках операції "Мігрант" на Волині працівники міграційної служби затримали 35 іноземців притягнули їх до адмінвідповідальності за статтею 203 частиною 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Більшість з них, за словами речниці Наталії Левчук, — громадяни Росії.
Операція "Мігрант" триватиме в області до 22 грудня 2023 року.
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Як повідомила Суспільному речниця Міграційної служби Волинської області Наталія Левчук, обоє росіян незаконно перебували на території України, наразі їх притягнуто до адміністративної відповідальності та очікує примусове видворення до країни походження.
Зокрема, 51-річний громадянин росії, якого 18 грудня затримали працівники Управління стратегічних розслідувань Нацполіції в області в одному з сіл Турійської громади, на Волинь приїхав ще до повномасштабної війни і жив дотепер. За словами Наталії Левчук, у червні цього року міграційна служба ухвалила рішення про його примусове повернення додому, але добровільно він його не виконав.
Порушника затримали і помістили до Волинського пункту тимчасового перебування іноземців, що в Журавичах.
Другого 56-річного громадянина Росії затримали 19 грудня у місті Володимир працівники райвідділу Міграційної служби Волині спільно з СБУ в області. За словами речниці Наталії Левчук, дозвіл на перебування в Україні у росіянина закінчився ще торік, усі документи в нього були недійсними.
З 11 грудня 2023 року в рамках операції "Мігрант" на Волині працівники міграційної служби затримали 35 іноземців притягнули їх до адмінвідповідальності за статтею 203 частиною 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Більшість з них, за словами речниці Наталії Левчук, — громадяни Росії.
Операція "Мігрант" триватиме в області до 22 грудня 2023 року.
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