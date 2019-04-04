Двох нелегалів з росії затримали на Волині





Як повідомила Наталія Левчук, обоє росіян незаконно перебували на території України, наразі їх притягнуто до адміністративної відповідальності та очікує примусове видворення до країни походження.



Зокрема, 51-річний громадянин росії, якого 18 грудня затримали працівники Управління стратегічних розслідувань Нацполіції в області в одному з сіл Турійської громади, на Волинь приїхав ще до повномасштабної війни і жив дотепер. За словами Наталії Левчук, у червні цього року міграційна служба ухвалила рішення про його примусове повернення додому, але добровільно він його не виконав.



Порушника затримали і помістили до Волинського пункту тимчасового перебування іноземців, що в Журавичах.



Другого 56-річного громадянина Росії затримали 19 грудня у місті Володимир працівники райвідділу Міграційної служби Волині спільно з СБУ в області. За словами речниці Наталії Левчук, дозвіл на перебування в Україні у росіянина закінчився ще торік, усі документи в нього були недійсними.



З 11 грудня 2023 року в рамках операції "Мігрант" на Волині працівники міграційної служби затримали 35 іноземців притягнули їх до адмінвідповідальності за статтею 203 частиною 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Більшість з них, за словами речниці Наталії Левчук, — громадяни Росії.



Операція "Мігрант" триватиме в області до 22 грудня 2023 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Упродовж 18-19 грудня на території Волинської області виявили і затримали двох громадян росії, які не мали дозвільних документів на проживання в Україні.Як повідомила Суспільному речниця Міграційної служби Волинської області, обоє росіян незаконно перебували на території України, наразі їх притягнуто до адміністративної відповідальності та очікує примусове видворення до країни походження.Зокрема, 51-річний громадянин росії, якого 18 грудня затримали працівники Управління стратегічних розслідувань Нацполіції в області в одному з сіл Турійської громади, на Волинь приїхав ще до повномасштабної війни і жив дотепер. За словами Наталії Левчук, у червні цього року міграційна служба ухвалила рішення про його примусове повернення додому, але добровільно він його не виконав.Порушника затримали і помістили до Волинського пункту тимчасового перебування іноземців, що в Журавичах.Другого 56-річного громадянина Росії затримали 19 грудня у місті Володимир працівники райвідділу Міграційної служби Волині спільно з СБУ в області. За словами речниці Наталії Левчук, дозвіл на перебування в Україні у росіянина закінчився ще торік, усі документи в нього були недійсними.З 11 грудня 2023 року в рамках операції "Мігрант" на Волині працівники міграційної служби затримали 35 іноземців притягнули їх до адмінвідповідальності за статтею 203 частиною 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Більшість з них, за словами речниці Наталії Левчук, — громадяни Росії.Операція "Мігрант" триватиме в області до 22 грудня 2023 року.

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