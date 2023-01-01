Продають спецдозвіл на видобуток вугілля на волинській шахті





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Поле шахти № 9 «Нововолинська» (пласти n8, n7в) розташоване на території Володимирського району Волині, за 4,7 км на південь від Нововолинська.



За збагачуваністю місцеве вугілля належить до середньої, важкої та дуже важкої категорій.



По території району проходить залізнична колія Ковель – Львів (через Володимир-Волинський, Ківерці, Сокаль, Червоноград).



До шахти підведено залізницю, а також асфальтовану під'їзну дорогу.



Вугілля шахти № 9 «Нововолинська» використовують як енергетичне паливо для пиловидного, шарового спалювання, комунально-побутових потреб.



Джерелом електропостачання у районі є Добротвірська ТЕС.



Водопостачання шахт, підприємств і населених пунктів здійснюється централізовано з артезіанських свердловин Північного та Південного водозаборів.



За даними в.о. директора шахти Володимира Юрківа, запаси родовища станом на початок 2023 року становлять 30 тисяч тонн вугілля.



«Вартість геологічної інформації – 6% від ціни спеціального дозволу на користування надрами, що визначається на аукціоні (електронних торгах) відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 №1075 «Про затвердження Методики визначення вартості геологічної інформації, отриманої за рахунок коштів державного бюджету» (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2022 №836). Вартість пакету аукціонної документації – 72 550 грн (з ПДВ)», - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, на волинську шахту возитимуть засуджених з Львівщини.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Спецдозвіл на 20 років на видобуток кам’яного вугілля на полі шахти №9 «Нововолинська», запаси якої становлять 30 тисяч тонн, виставили на продаж.Про це пише Mind з посиланням на Prozorro.Продажі.Поле шахти № 9 «Нововолинська» (пласти n8, n7в) розташоване на території Володимирського району Волині, за 4,7 км на південь від Нововолинська.За збагачуваністю місцеве вугілля належить до середньої, важкої та дуже важкої категорій.По території району проходить залізнична колія Ковель – Львів (через Володимир-Волинський, Ківерці, Сокаль, Червоноград).До шахти підведено залізницю, а також асфальтовану під'їзну дорогу.Вугілля шахти № 9 «Нововолинська» використовують як енергетичне паливо для пиловидного, шарового спалювання, комунально-побутових потреб.Джерелом електропостачання у районі є Добротвірська ТЕС.Водопостачання шахт, підприємств і населених пунктів здійснюється централізовано з артезіанських свердловин Північного та Південного водозаборів.За даними в.о. директора шахти, запаси родовища станом на початок 2023 року становлять 30 тисяч тонн вугілля.«Вартість геологічної інформації – 6% від ціни спеціального дозволу на користування надрами, що визначається на аукціоні (електронних торгах) відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 №1075 «Про затвердження Методики визначення вартості геологічної інформації, отриманої за рахунок коштів державного бюджету» (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2022 №836). Вартість пакету аукціонної документації – 72 550 грн (з ПДВ)», - йдеться у повідомленні.Нагадаємо, на волинську шахтуз Львівщини.

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