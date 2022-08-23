На волинську шахту возитимуть засуджених з Львівщини

На шахту «Бужанська» державного підприємства «Волиньвугілля» з Дрогобицької виправної колонії №40 щоденно за 200 км возитимуть по 20 засуджених.Про це повідомив голова Конфедерації Вільних профспілок УкраїниЯк повідомляє БУГ, посилаючись на власні джерела, перша партія засуджених мала прибути на шахту “Бужанська” сьогодні 1-го грудня. Ні у Нововолинській, ні у Поромівській громаді вони не житимуть. Ув’язнених будуть возити щодня автобусами.Як повідомив Михайло Волинець, в Соснівці, на шахті Надія з жовтня «експериментально» працюють ув'язнені. Адміністрація вуглевидобувного підприємства зазначає: «до такого кроку підприємство вдалося через нестачу гірників».За словами Михайла Волинця, проти залучення ув’язнених до роботи в копальні виступали мешканці Соснівки."Нагадаю, що пів року шахтарі Волині, Львівщини виступають із заявами про наміри Міненерго, керівників вугледобувних підприємств на фоні мобілізації гірників, максимально залучити до роботи в шахтах осіб, які перебувають покарання, зокрема в Дрогобицькій виправній колонії №40. Офіційної відповіді від Міненерго так і не було", - повідомив Волинець.