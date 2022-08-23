На волинську шахту возитимуть засуджених з Львівщини
Сьогодні, 21:57
На шахту «Бужанська» державного підприємства «Волиньвугілля» з Дрогобицької виправної колонії №40 щоденно за 200 км возитимуть по 20 засуджених.
Про це повідомив голова Конфедерації Вільних профспілок України Михайло Волинець.
Як повідомляє БУГ, посилаючись на власні джерела, перша партія засуджених мала прибути на шахту “Бужанська” сьогодні 1-го грудня. Ні у Нововолинській, ні у Поромівській громаді вони не житимуть. Ув’язнених будуть возити щодня автобусами.
Як повідомив Михайло Волинець, в Соснівці, на шахті Надія з жовтня «експериментально» працюють ув'язнені. Адміністрація вуглевидобувного підприємства зазначає: «до такого кроку підприємство вдалося через нестачу гірників».
За словами Михайла Волинця, проти залучення ув’язнених до роботи в копальні виступали мешканці Соснівки.
"Нагадаю, що пів року шахтарі Волині, Львівщини виступають із заявами про наміри Міненерго, керівників вугледобувних підприємств на фоні мобілізації гірників, максимально залучити до роботи в шахтах осіб, які перебувають покарання, зокрема в Дрогобицькій виправній колонії №40. Офіційної відповіді від Міненерго так і не було", - повідомив Волинець.
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Про це повідомив голова Конфедерації Вільних профспілок України Михайло Волинець.
Як повідомляє БУГ, посилаючись на власні джерела, перша партія засуджених мала прибути на шахту “Бужанська” сьогодні 1-го грудня. Ні у Нововолинській, ні у Поромівській громаді вони не житимуть. Ув’язнених будуть возити щодня автобусами.
Як повідомив Михайло Волинець, в Соснівці, на шахті Надія з жовтня «експериментально» працюють ув'язнені. Адміністрація вуглевидобувного підприємства зазначає: «до такого кроку підприємство вдалося через нестачу гірників».
За словами Михайла Волинця, проти залучення ув’язнених до роботи в копальні виступали мешканці Соснівки.
"Нагадаю, що пів року шахтарі Волині, Львівщини виступають із заявами про наміри Міненерго, керівників вугледобувних підприємств на фоні мобілізації гірників, максимально залучити до роботи в шахтах осіб, які перебувають покарання, зокрема в Дрогобицькій виправній колонії №40. Офіційної відповіді від Міненерго так і не було", - повідомив Волинець.
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