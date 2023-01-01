Від початку року ВІЛ зафіксували у майже 200 волинян. ВІДЕО





Про це Олена Макаренко.



Де протестуватись на ВІЛ/СНІД

Пройти безплатне тестування можна анонімно у кабінеті "Довіри" в будівлі обласної інфекційної лікарні. Результат аналізу крові на ВІЛ буде готовий через 15 хвилин.



Якщо "швидкий тест" показав наявність ВІЛ, людину скеровують на додаткове обстеження, аби підтвердити чи спростувати діагноз,



"По одному швидкому тесту ми не робимо заключення. Після того, як отримали позитивний скринінг – робиться три інші незалежні тести. І тільки по результатах цих тестів робимо заключення: чи тут є проблема, чи немає", — каже завідувачка відділення вірусологічних та мікробіологічних досліджень обласного центру профілактики та контролю хвороб Алла Кінах.



Наразі в області є одна лабораторія, яка займається класичними методами діагностик ВІЛ.



Профілактика і антиретровірусна терапія

У випадку інфікування вірусом імунодефіциту людини – лікування для пацієнта безплатне. Як розповіла лікарка-інфекціоністка Аліна Дакаєва, наразі в області антиретровірусну терапію отримують 1798 людей.



Для профілактики ВІЛ/СНІДу ліки дають безплатно. Такі препарати зараз отримують більше 40 волинян.



"Профілактика у нас існує з 2019-го року – доконтактна профілактика. Її можна отримати у нас у Центрі СНІДу і на базі Ковельського МТМО. Профілактиці підлягають усі, хто має ризиковану сексуальну поведінку, вживають наркотики ін’єкційно, чоловіки, які займаються сексом із чоловіками, працівники "секс-бізнесу", — додала інфекціоністка.



Епідемія ВІЛ/СНІДу розпочалася в Україні у 90-х роках. Завідувачка Центру з профілактики та боротьби зі СНІДом Олена Макаренко говорить: на Волині першого ВІЛ-позитивного виявили у 96-му році.



Наразі в області серед людей з ВІЛ/СНІДом орієнтовно 80% інфікувалися статевим шляхом.



"Найгірший рік був 2011-й, тоді виявили впродовж року понад 400 ВІЛ-позитивних. Торік дуже мало виявили – 133 особи ВІЛ-позитивні, а цього уже біля 200 за 9 місяців", — зазначила Олена Макаренко.



Медики наголосили, у Луцьк в Центр СНІДу можуть звертатися усі громадяни України з якого б місця проживання вони не були. Також усі охочі можуть звернутися до





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку року на Волині зареєстрували майже двісті випадків ВІЛ/СНІД. Звернень від тих, хто хоче перевіритись на наявність інфекції, побільшало.Про це Суспільному розповіла завідувачка обласного Центру з профілактики та боротьби зі СНІДомПройти безплатне тестування можна анонімно у кабінеті "Довіри" в будівлі обласної інфекційної лікарні. Результат аналізу крові на ВІЛ буде готовий через 15 хвилин.Якщо "швидкий тест" показав наявність ВІЛ, людину скеровують на додаткове обстеження, аби підтвердити чи спростувати діагноз,"По одному швидкому тесту ми не робимо заключення. Після того, як отримали позитивний скринінг – робиться три інші незалежні тести. І тільки по результатах цих тестів робимо заключення: чи тут є проблема, чи немає", — каже завідувачка відділення вірусологічних та мікробіологічних досліджень обласного центру профілактики та контролю хвороб Алла Кінах.Наразі в області є одна лабораторія, яка займається класичними методами діагностик ВІЛ.У випадку інфікування вірусом імунодефіциту людини – лікування для пацієнта безплатне. Як розповіла лікарка-інфекціоністка Аліна Дакаєва, наразі в області антиретровірусну терапію отримують 1798 людей.Для профілактики ВІЛ/СНІДу ліки дають безплатно. Такі препарати зараз отримують більше 40 волинян."Профілактика у нас існує з 2019-го року – доконтактна профілактика. Її можна отримати у нас у Центрі СНІДу і на базі Ковельського МТМО. Профілактиці підлягають усі, хто має ризиковану сексуальну поведінку, вживають наркотики ін’єкційно, чоловіки, які займаються сексом із чоловіками, працівники "секс-бізнесу", — додала інфекціоністка.Епідемія ВІЛ/СНІДу розпочалася в Україні у 90-х роках. Завідувачка Центру з профілактики та боротьби зі СНІДом Олена Макаренко говорить: на Волині першого ВІЛ-позитивного виявили у 96-му році.Наразі в області серед людей з ВІЛ/СНІДом орієнтовно 80% інфікувалися статевим шляхом."Найгірший рік був 2011-й, тоді виявили впродовж року понад 400 ВІЛ-позитивних. Торік дуже мало виявили – 133 особи ВІЛ-позитивні, а цього уже біля 200 за 9 місяців", — зазначила Олена Макаренко.Медики наголосили, у Луцьк в Центр СНІДу можуть звертатися усі громадяни України з якого б місця проживання вони не були. Також усі охочі можуть звернутися до чат-бота ТЕСТпоруч та дізнайтеся, де можна пройти тестування.

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