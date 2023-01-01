Білорусь вигнали з Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста
01 грудень, 23:17
Білоруський Червоний Хрест через депортацію українських дітей більш не є членом Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста.
Про це повідомляє "Кореспондент", посилаючись на Міжнародний комітет Червоного Хреста.
"Усунення є результатом невиконання білоруським Червоним Хрестом вимоги про зняття з посади пана Дмитра Шевцова, генерального секретаря Національного Товариства", - йдеться в повідомленні.
Вимогу про усунення висунули після того, як Шевцов зробив серію скандальних заяв про ядерну зброю, депортацію дітей з України до Білорусі, а також поїздок у тимчасово окуповані Донецьк та Луганськ.
Зняття білоруського чиновника з посади означає, що Червоний Хрест Білорусі втрачає свої права члена Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста. Фінансування білоруського Червоного Хреста також буде припинено.
Білоруський Червоний Хрест не зможе брати участь у Генеральній асамблеї Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста та голосувати чи бути обраним на будь-яких статутних зборах.
Разом з тим, Червоний Хрест Білорусі можуть поновити після того, як він виконає вимоги Міжнародного комітету Червоного Хреста.
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Про це повідомляє "Кореспондент", посилаючись на Міжнародний комітет Червоного Хреста.
"Усунення є результатом невиконання білоруським Червоним Хрестом вимоги про зняття з посади пана Дмитра Шевцова, генерального секретаря Національного Товариства", - йдеться в повідомленні.
Вимогу про усунення висунули після того, як Шевцов зробив серію скандальних заяв про ядерну зброю, депортацію дітей з України до Білорусі, а також поїздок у тимчасово окуповані Донецьк та Луганськ.
Зняття білоруського чиновника з посади означає, що Червоний Хрест Білорусі втрачає свої права члена Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста. Фінансування білоруського Червоного Хреста також буде припинено.
Білоруський Червоний Хрест не зможе брати участь у Генеральній асамблеї Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста та голосувати чи бути обраним на будь-яких статутних зборах.
Разом з тим, Червоний Хрест Білорусі можуть поновити після того, як він виконає вимоги Міжнародного комітету Червоного Хреста.
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