Білорусь вигнали з Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста





Про це повідомляє



"Усунення є результатом невиконання білоруським Червоним Хрестом вимоги про зняття з посади пана Дмитра Шевцова, генерального секретаря Національного Товариства", - йдеться в повідомленні.



Вимогу про усунення висунули після того, як Шевцов зробив серію скандальних заяв про ядерну зброю, депортацію дітей з України до Білорусі, а також поїздок у тимчасово окуповані Донецьк та Луганськ.



Зняття білоруського чиновника з посади означає, що Червоний Хрест Білорусі втрачає свої права члена Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста. Фінансування білоруського Червоного Хреста також буде припинено.



Білоруський Червоний Хрест не зможе брати участь у Генеральній асамблеї Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста та голосувати чи бути обраним на будь-яких статутних зборах.



Разом з тим, Червоний Хрест Білорусі можуть поновити після того, як він виконає вимоги Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Білоруський Червоний Хрест через депортацію українських дітей більш не є членом Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста.Про це повідомляє "Кореспондент" , посилаючись на Міжнародний комітет Червоного Хреста."Усунення є результатом невиконання білоруським Червоним Хрестом вимоги про зняття з посади пана, генерального секретаря Національного Товариства", - йдеться в повідомленні.Вимогу про усунення висунули після того, як Шевцов зробив серію скандальних заяв про ядерну зброю, депортацію дітей з України до Білорусі, а також поїздок у тимчасово окуповані Донецьк та Луганськ.Зняття білоруського чиновника з посади означає, що Червоний Хрест Білорусі втрачає свої права члена Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста. Фінансування білоруського Червоного Хреста також буде припинено.Білоруський Червоний Хрест не зможе брати участь у Генеральній асамблеї Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста та голосувати чи бути обраним на будь-яких статутних зборах.Разом з тим, Червоний Хрест Білорусі можуть поновити після того, як він виконає вимоги Міжнародного комітету Червоного Хреста.

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