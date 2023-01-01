У Луцьку – Форум волонтерських ініціатив





Учасники обговорили проблеми, виклики та історії успіху на волонтерській ниві; співпрацю влади та бізнесу, органів громадянського суспільства та громадськості перед обличчям реальних загроз, повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.



На захід завітали волонтери, представники соціально-відповідального бізнесу, громадські організації волонтерського спрямування та заклади освіти, що працюють на волонтерській ниві, представники влади.



Під час Форуму в учасників була можливість поставити запитання спеціалістам у відповідних галузях, відвідати алею волонтерських ініціатив, познайомитися з волонтерами та відвідати майстер-класи з тематик, дотичних до допомоги ЗСУ та цивільної безпеки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинському національному університеті імені Лесі Українки сьогодні, 19 грудня, відбувся Форум волонтерських ініціатив.Учасники обговорили проблеми, виклики та історії успіху на волонтерській ниві; співпрацю влади та бізнесу, органів громадянського суспільства та громадськості перед обличчям реальних загроз, повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.На захід завітали волонтери, представники соціально-відповідального бізнесу, громадські організації волонтерського спрямування та заклади освіти, що працюють на волонтерській ниві, представники влади.Під час Форуму в учасників була можливість поставити запитання спеціалістам у відповідних галузях, відвідати алею волонтерських ініціатив, познайомитися з волонтерами та відвідати майстер-класи з тематик,та цивільної безпеки.

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