У Луцьку – Форум волонтерських ініціатив

У Луцьку – Форум волонтерських ініціатив
У Волинському національному університеті імені Лесі Українки сьогодні, 19 грудня, відбувся Форум волонтерських ініціатив.

Учасники обговорили проблеми, виклики та історії успіху на волонтерській ниві; співпрацю влади та бізнесу, органів громадянського суспільства та громадськості перед обличчям реальних загроз, повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
У Луцьку – Форум волонтерських ініціатив
У Луцьку – Форум волонтерських ініціатив

На захід завітали волонтери, представники соціально-відповідального бізнесу, громадські організації волонтерського спрямування та заклади освіти, що працюють на волонтерській ниві, представники влади.
У Луцьку – Форум волонтерських ініціатив
У Луцьку – Форум волонтерських ініціатив
У Луцьку – Форум волонтерських ініціатив

Під час Форуму в учасників була можливість поставити запитання спеціалістам у відповідних галузях, відвідати алею волонтерських ініціатив, познайомитися з волонтерами та відвідати майстер-класи з тематик, дотичних до допомоги ЗСУ та цивільної безпеки.
У Луцьку – Форум волонтерських ініціатив
У Луцьку – Форум волонтерських ініціатив
У Луцьку – Форум волонтерських ініціатив
У Луцьку – Форум волонтерських ініціатив

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: волонтери, Волинь, наближають перемогу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Невтомні: як подвір'я лучан Наталки та Володимира Грушок стало волонтерським центром
«До наших дітей приходить лише Миколай і ніякого Діда Мороза», - волинська етнологиня
Не сніжинки і не зайчики: які новорічні костюми шукають для дітей у Луцьку і яка ціна
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленський: військові просили мобілізувати 450-500 тисяч осіб
Сьогодні, 18:18
У Луцьку – Форум волонтерських ініціатив
Сьогодні, 17:54
У боях на Запоріжжі поліг волинянин Василь Романюк
Сьогодні, 17:29
Продають спецдозвіл на видобуток вугілля на волинській шахті
Сьогодні, 17:18
Двох нелегалів з росії затримали на Волині
Сьогодні, 16:50
Схожі новини
Все заради ЗСУ: луцькі студенти розфарбовують трофеї для благодійних аукціонів Все заради ЗСУ: луцькі студенти розфарбовують трофеї для благодійних аукціонів
18 грудень, 18:08
На Волині нагородили волонтерів На Волині нагородили волонтерів
05 грудень, 18:03
Залужний нагородив волонтерський рух із Волині Залужний нагородив волонтерський рух із Волині
24 листопад, 17:50
Волинські воїни показали відео, як знищують ворогів на фронті Волинські воїни показали відео, як знищують ворогів на фронті
15 грудень, 12:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зеленський: військові просили мобілізувати 450-500 тисяч осіб
Сьогодні, 18:18
 0
У Луцьку – Форум волонтерських ініціатив
Сьогодні, 17:54
 0
У боях на Запоріжжі поліг волинянин Василь Романюк
Сьогодні, 17:29
 0
Продають спецдозвіл на видобуток вугілля на волинській шахті
Сьогодні, 17:18
 0
Двох нелегалів з росії затримали на Волині
Сьогодні, 16:50
 0
Медіа
відео
1/8