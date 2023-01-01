Все заради ЗСУ: луцькі студенти розфарбовують трофеї для благодійних аукціонів

продаватимуть на благодійних аукціонах.



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Як розповіла викладачка освітнього закладу Юлія Лопанова, малюють на гільзах, тубусах та інших речах, що привезли волонтери із зони бойових дій.



"Студенти третього курсу: вони мають різні спеціальності за своїм фахом, але працюють по предмету. Тобто в мене є предмет дизайну і ми працюємо разом. Це вже вчетверте працюємо з гільзами, але з такими масштабними вперше", — сказала викладачка.



На тубусах студенти зображають квіти, абстрактні малюнки та портрети. Студент Матвій Матвієнко розповів, що вирішив відтворити на тубусі портрет полеглого військовослужбовця Володимира Кота з роти "Гонор".



"Я його особисто не бачив його не знайомий, але це хороший друг моєї викладачки Юлії Юріївни. Він загинув в Бахмутському напрямку, тіло ще досі не привезли... З однієї сторони тут портрет з його фотографії, а з іншої сторони — силует військового, який віддає честь, який тримає прапор", — каже студент.



Використані гільзи та тубуси студентам привозять волонтери Тарас Кравчук і Олександра Лисак. У цих герметичних тубусах зберігалися артилерійські снаряди, каже Тарас Кравчук, і наразі вони безпечні для розмальовування.



"Вони є пусті, тому що подарунки полетіли в сторону наших ворогів. А ці тубуси вже не представляють якоїсь цінності для війська. Хоча вони можуть бути повторно використані для наших ворогів у вигляді лотів для аукціонів, меценатів і тому подібне", — говорить волонтер.



Перед стартом роботи студенти разом із викладачами розробили фітоморфні мотиви і композиції, які використовуватимуться під час розфарбовування тубусів, розповіла викладачка Софія Пасюк.



"У такій формі завдання ми виконуємо вперше, тому що в цьому році в нас введені предмети за вибором і один з цих предметом є народне малярство. Наше волинське малярство малорозповсюджене: воно таке точкове було і майже не збереглося", — говорить педагогиня.



Лучанка Олександра Лисак, яка займається волонтерством із 2014 року, зазначила: тубуси, які розмальовують нині студенти, планують продавати на благодійних заходів.



"Ми запланували великий масштабний проєкт на збір на дрон, який коштує близько 250 тисяч гривень, для цього ми будемо робити публічні заходи і сподіваємось на реалізацію таких тубусів за кордон і для поціновувачів такого мистецтва в Україні", — каже волонтерка.



Із передової волонтерці вдалося привезти понад тисячу великих і малих військових трофеїв. Зі слів Олександри Лисак, усі вони стають або експонатами музеїв, шкільних виставок, або ж продаються у соцмережах, на аукціонах та в інший спосіб.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Студенти волинського коледжу культури і мистецтв допомагають ЗСУ. Вони розфарбовують військові трофеї, які потімПро це пише Суспільне Як розповіла викладачка освітнього закладу, малюють на гільзах, тубусах та інших речах, що привезли волонтери із зони бойових дій."Студенти третього курсу: вони мають різні спеціальності за своїм фахом, але працюють по предмету. Тобто в мене є предмет дизайну і ми працюємо разом. Це вже вчетверте працюємо з гільзами, але з такими масштабними вперше", — сказала викладачка.На тубусах студенти зображають квіти, абстрактні малюнки та портрети. Студентрозповів, що вирішив відтворити на тубусі портрет полеглого військовослужбовцяз роти "Гонор"."Я його особисто не бачив його не знайомий, але це хороший друг моєї викладачки Юлії Юріївни. Він загинув в Бахмутському напрямку, тіло ще досі не привезли... З однієї сторони тут портрет з його фотографії, а з іншої сторони — силует військового, який віддає честь, який тримає прапор", — каже студент.Використані гільзи та тубуси студентам привозять волонтери. У цих герметичних тубусах зберігалися артилерійські снаряди, каже Тарас Кравчук, і наразі вони безпечні для розмальовування."Вони є пусті, тому що подарунки полетіли в сторону наших ворогів. А ці тубуси вже не представляють якоїсь цінності для війська. Хоча вони можуть бути повторно використані для наших ворогів у вигляді лотів для аукціонів, меценатів і тому подібне", — говорить волонтер.Перед стартом роботи студенти разом із викладачами розробили фітоморфні мотиви і композиції, які використовуватимуться під час розфарбовування тубусів, розповіла викладачка"У такій формі завдання ми виконуємо вперше, тому що в цьому році в нас введені предмети за вибором і один з цих предметом є народне малярство. Наше волинське малярство малорозповсюджене: воно таке точкове було і майже не збереглося", — говорить педагогиня.Лучанка Олександра Лисак, яка займається волонтерством із 2014 року, зазначила: тубуси, які розмальовують нині студенти, планують продавати на благодійних заходів."Ми запланували великий масштабний проєкт на збір на дрон, який коштує близько 250 тисяч гривень, для цього ми будемо робити публічні заходи і сподіваємось на реалізацію таких тубусів за кордон і для поціновувачів такого мистецтва в Україні", — каже волонтерка.Із передової волонтерці вдалося привезти понад тисячу великих і малих військових трофеїв. Зі слів Олександри Лисак, усі вони стають або експонатами музеїв, шкільних виставок, або ж продаються у соцмережах, на аукціонах та в інший спосіб.

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