Суд змусив луцьку фірму привести до ладу величезне укриття

привести в стан готовності сховище на 1000 осіб у Луцьку.



Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.



Волинський окружний адміністративний суд задоволив позов Луцької окружної прокуратури про зобов’язання Товариства з обмеженою відповідальністю «Луцькпластмас» привести у стан готовності захисну споруду – сховище у Луцьку.



Прокурори звертались до суду, адже через невжиття суб’єктом господарювання ефективних заходів сховище місткістю 1000 осіб залишається обмежено готовим до експлуатації.



Зокрема, у ньому встановлено відсутність проти вибухових пристроїв, фільтрів-поглиначів та герметичних клапанів, пошкодженість повітропроводів корозією тощо.



Прокурори в суді домоглися зобов’язання підприємства привести сховище у стан готовності.



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