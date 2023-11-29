Суд змусив луцьку фірму привести до ладу величезне укриття
Сьогодні, 19:21
За втручання прокуратури суд зобов’язано привести в стан готовності сховище на 1000 осіб у Луцьку.
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Волинський окружний адміністративний суд задоволив позов Луцької окружної прокуратури про зобов’язання Товариства з обмеженою відповідальністю «Луцькпластмас» привести у стан готовності захисну споруду – сховище у Луцьку.
Прокурори звертались до суду, адже через невжиття суб’єктом господарювання ефективних заходів сховище місткістю 1000 осіб залишається обмежено готовим до експлуатації.
Зокрема, у ньому встановлено відсутність проти вибухових пристроїв, фільтрів-поглиначів та герметичних клапанів, пошкодженість повітропроводів корозією тощо.
Прокурори в суді домоглися зобов’язання підприємства привести сховище у стан готовності.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Волинський окружний адміністративний суд задоволив позов Луцької окружної прокуратури про зобов’язання Товариства з обмеженою відповідальністю «Луцькпластмас» привести у стан готовності захисну споруду – сховище у Луцьку.
Прокурори звертались до суду, адже через невжиття суб’єктом господарювання ефективних заходів сховище місткістю 1000 осіб залишається обмежено готовим до експлуатації.
Зокрема, у ньому встановлено відсутність проти вибухових пристроїв, фільтрів-поглиначів та герметичних клапанів, пошкодженість повітропроводів корозією тощо.
Прокурори в суді домоглися зобов’язання підприємства привести сховище у стан готовності.
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