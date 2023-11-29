Суд змусив луцьку фірму привести до ладу величезне укриття

Суд змусив луцьку фірму привести до ладу величезне укриття
За втручання прокуратури суд зобов’язано привести в стан готовності сховище на 1000 осіб у Луцьку.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.

Волинський окружний адміністративний суд задоволив позов Луцької окружної прокуратури про зобов’язання Товариства з обмеженою відповідальністю «Луцькпластмас» привести у стан готовності захисну споруду – сховище у Луцьку.

Прокурори звертались до суду, адже через невжиття суб’єктом господарювання ефективних заходів сховище місткістю 1000 осіб залишається обмежено готовим до експлуатації.

Зокрема, у ньому встановлено відсутність проти вибухових пристроїв, фільтрів-поглиначів та герметичних клапанів, пошкодженість повітропроводів корозією тощо.

Прокурори в суді домоглися зобов’язання підприємства привести сховище у стан готовності.

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Теги: укриття, Волинь
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