Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 січня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 3 січня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

У Луцьку – хмарно. Вночі сніг та мокрий сніг, вдень мокрий сніг та дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 1° морозу, вдень 3-5° тепла.

В області – хмарно. Вночі сніг та мокрий сніг, вдень мокрий сніг та дощ. Вночі місцями налипання мокрого снігу, місцями ожеледь, ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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