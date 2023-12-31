Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 січня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 3 січня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – хмарно. Вночі сніг та мокрий сніг, вдень мокрий сніг та дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 1° морозу, вдень 3-5° тепла.
В області – хмарно. Вночі сніг та мокрий сніг, вдень мокрий сніг та дощ. Вночі місцями налипання мокрого снігу, місцями ожеледь, ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – хмарно. Вночі сніг та мокрий сніг, вдень мокрий сніг та дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 1° морозу, вдень 3-5° тепла.
В області – хмарно. Вночі сніг та мокрий сніг, вдень мокрий сніг та дощ. Вночі місцями налипання мокрого снігу, місцями ожеледь, ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.
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