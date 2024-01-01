На Волині провели в останню путь гранатометника Миколу Міська
Сьогодні, 17:57
На малу батьківщину, у село Оленівка на Волині, сьогодні, 2 січня, назавжди повернувся на щиті загиблий захисник України Микола Місько.
Про це повідомляє Рожищенська міськрада
Солдат-гранатометник 14-ої бригади оперативного призначення Національної гвардії України Микола Місько загинув 1 грудня 2023 року в результаті мінометного обстрілу в районі населеного пункту Вербове Запорізької області.
Довгою була дорога Героя додому, адже спочатку Микола Місько вважався безвісти зниклим, і лише за місяць після його останнього бою захисника провадили в його останню земну дорогу.
Материнський крик відчаю та болю, здається, роздирає похмуре небо. По-чоловічому стримано тамує біль сивий батько. Це останні хвилини Миколи Міська на рідному обійсті, у батьківській оселі. Лунає спільна молитва за душу невинно вбитого воїна і таурна процесія вирушає до місця останнього спочинку Героя.
Провести Миколу Міська в останню земну дорогу зійшлися рідні, друзі, однокласники, знайомі, представники влади, військкомату, побратими.
Відспівали загиблого захисника України у Свято-Пантелеймонівській капличці. На кладовищі солдату Миколі Васильовичу Міську віддали останні військові почесті. На його честь пролунав трикратний стрілецький салют. Державний Прапор України, який покривав домовину загиблого, представник ТЦК вручив синові Андрію, котрий теж захищає Україну, як символ вільної і непоборної держави, за яку віддав своє життя його батько.
Малими рученятами обіймає домовину наймолодша з дітей Героя – Іванка. Війна змусила її серце страждати від переживань за рідну людину, позбавила її батьківської опіки.
Під звуки Державного Гімну рідна земля назавжди прийняла тіло Героя на вічний спочинок. Микола Місько став лицарем Небесного війська, а ще – творцем новітньої історії нашої української держави.
«Вічна шана та пам’ять загиблому захиснику України Миколі Міську!» - зазначили у міськраді.
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Про це повідомляє Рожищенська міськрада
Солдат-гранатометник 14-ої бригади оперативного призначення Національної гвардії України Микола Місько загинув 1 грудня 2023 року в результаті мінометного обстрілу в районі населеного пункту Вербове Запорізької області.
Довгою була дорога Героя додому, адже спочатку Микола Місько вважався безвісти зниклим, і лише за місяць після його останнього бою захисника провадили в його останню земну дорогу.
Материнський крик відчаю та болю, здається, роздирає похмуре небо. По-чоловічому стримано тамує біль сивий батько. Це останні хвилини Миколи Міська на рідному обійсті, у батьківській оселі. Лунає спільна молитва за душу невинно вбитого воїна і таурна процесія вирушає до місця останнього спочинку Героя.
Провести Миколу Міська в останню земну дорогу зійшлися рідні, друзі, однокласники, знайомі, представники влади, військкомату, побратими.
Відспівали загиблого захисника України у Свято-Пантелеймонівській капличці. На кладовищі солдату Миколі Васильовичу Міську віддали останні військові почесті. На його честь пролунав трикратний стрілецький салют. Державний Прапор України, який покривав домовину загиблого, представник ТЦК вручив синові Андрію, котрий теж захищає Україну, як символ вільної і непоборної держави, за яку віддав своє життя його батько.
Малими рученятами обіймає домовину наймолодша з дітей Героя – Іванка. Війна змусила її серце страждати від переживань за рідну людину, позбавила її батьківської опіки.
Під звуки Державного Гімну рідна земля назавжди прийняла тіло Героя на вічний спочинок. Микола Місько став лицарем Небесного війська, а ще – творцем новітньої історії нашої української держави.
«Вічна шана та пам’ять загиблому захиснику України Миколі Міську!» - зазначили у міськраді.
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