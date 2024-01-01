На Волині провели в останню путь гранатометника Миколу Міська

На Волині провели в останню путь гранатометника Миколу Міська
На малу батьківщину, у село Оленівка на Волині, сьогодні, 2 січня, назавжди повернувся на щиті загиблий захисник України Микола Місько.

Про це повідомляє Рожищенська міськрада

Солдат-гранатометник 14-ої бригади оперативного призначення Національної гвардії України Микола Місько загинув 1 грудня 2023 року в результаті мінометного обстрілу в районі населеного пункту Вербове Запорізької області.
На Волині провели в останню путь гранатометника Миколу Міська

Довгою була дорога Героя додому, адже спочатку Микола Місько вважався безвісти зниклим, і лише за місяць після його останнього бою захисника провадили в його останню земну дорогу.
На Волині провели в останню путь гранатометника Миколу Міська

Материнський крик відчаю та болю, здається, роздирає похмуре небо. По-чоловічому стримано тамує біль сивий батько. Це останні хвилини Миколи Міська на рідному обійсті, у батьківській оселі. Лунає спільна молитва за душу невинно вбитого воїна і таурна процесія вирушає до місця останнього спочинку Героя.
На Волині провели в останню путь гранатометника Миколу Міська

Провести Миколу Міська в останню земну дорогу зійшлися рідні, друзі, однокласники, знайомі, представники влади, військкомату, побратими.
На Волині провели в останню путь гранатометника Миколу Міська
На Волині провели в останню путь гранатометника Миколу Міська

Відспівали загиблого захисника України у Свято-Пантелеймонівській капличці. На кладовищі солдату Миколі Васильовичу Міську віддали останні військові почесті. На його честь пролунав трикратний стрілецький салют. Державний Прапор України, який покривав домовину загиблого, представник ТЦК вручив синові Андрію, котрий теж захищає Україну, як символ вільної і непоборної держави, за яку віддав своє життя його батько.
На Волині провели в останню путь гранатометника Миколу Міська

Малими рученятами обіймає домовину наймолодша з дітей Героя – Іванка. Війна змусила її серце страждати від переживань за рідну людину, позбавила її батьківської опіки.
На Волині провели в останню путь гранатометника Миколу Міська
На Волині провели в останню путь гранатометника Миколу Міська

Під звуки Державного Гімну рідна земля назавжди прийняла тіло Героя на вічний спочинок. Микола Місько став лицарем Небесного війська, а ще – творцем новітньої історії нашої української держави.
На Волині провели в останню путь гранатометника Миколу Міська

«Вічна шана та пам’ять загиблому захиснику України Миколі Міську!» - зазначили у міськраді.
На Волині провели в останню путь гранатометника Миколу Міська
На Волині провели в останню путь гранатометника Миколу Міська

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Наркологу-переселенцю з Харківщини допомогла втекти з росії… пляшка горілки
«Поліграф або «детектор брехні» обманути неможливо», – луцький поліграфолог Вадим Грачук
Без ока та без пальців: уряд хоче мобілізувати людей із 3 групою інвалідності
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленського просять посмертно нагородити Героя з Волині
Сьогодні, 18:10
На Волині провели в останню путь гранатометника Миколу Міська
Сьогодні, 17:57
На Волині завтра зустрічатимуть Героїв Олега Патіюка і Олексія Сироту
Сьогодні, 17:41
Через аварію центр Луцька – без світла
Сьогодні, 17:19
СБУ виявила та демонтувала вебкамери, які показували роботу ППО під час ракетної атаки рф на Київ 2 січня
Сьогодні, 17:00
Схожі новини
Зеленського просять посмертно нагородити Героя з Волині Зеленського просять посмертно нагородити Героя з Волині
Сьогодні, 18:10
На Волині завтра зустрічатимуть Героїв Олега Патіюка і Олексія Сироту На Волині завтра зустрічатимуть Героїв Олега Патіюка і Олексія Сироту
Сьогодні, 17:41
На лікуванні зупинилося серце Героя з Волині На лікуванні зупинилося серце Героя з Волині
Сьогодні, 16:41
Знову втрата: на Запоріжжі поліг лучанин Олександр Герштанський Знову втрата: на Запоріжжі поліг лучанин Олександр Герштанський
Сьогодні, 15:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Священник із Волині: «Щоразу, коли молюся, ніби обіймаю тих, хто зараз в окопах»
Сьогодні, 18:30
 0
Зеленського просять посмертно нагородити Героя з Волині
Сьогодні, 18:10
 0
На Волині провели в останню путь гранатометника Миколу Міська
Сьогодні, 17:57
 0
На Волині завтра зустрічатимуть Героїв Олега Патіюка і Олексія Сироту
Сьогодні, 17:41
 0
Через аварію центр Луцька – без світла
Сьогодні, 17:19
 0
Медіа
відео
1/8