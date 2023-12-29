Через аварію центр Луцька – без світла





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили на гарячій лінії «Волиньобленерго».



Без світла виявилися споживачі у центральній частині Луцька. Як повідомили в енергетичній компанії, така ситуація склалася через пошкодження на лінії.



Аварійна бригада вже виїхала та працює над усуненням причини знеструмлення.



За попередньою інформацією, електропостачання відновлять після 19:00 сьогодні, 2 січня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через пошкодження на лінії електропередач ввечері сьогодні, 2 січня, знеструмлено центральну частину Луцька.Про цеповідомили на гарячій лінії «Волиньобленерго».Без світла виявилися споживачі у центральній частині Луцька. Як повідомили в енергетичній компанії, така ситуація склалася через пошкодження на лінії.Аварійна бригада вже виїхала та працює над усуненням причини знеструмлення.За попередньою інформацією, електропостачання відновлять після 19:00 сьогодні, 2 січня.

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