Через аварію центр Луцька – без світла

Через аварію центр Луцька – без світла
Через пошкодження на лінії електропередач ввечері сьогодні, 2 січня, знеструмлено центральну частину Луцька.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили на гарячій лінії «Волиньобленерго».

Без світла виявилися споживачі у центральній частині Луцька. Як повідомили в енергетичній компанії, така ситуація склалася через пошкодження на лінії.
Через аварію центр Луцька – без світла

Аварійна бригада вже виїхала та працює над усуненням причини знеструмлення.

За попередньою інформацією, електропостачання відновлять після 19:00 сьогодні, 2 січня.

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Теги: електроенергія, Волинь
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