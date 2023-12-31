СБУ виявила та демонтувала вебкамери, які показували роботу ППО під час ракетної атаки рф на Київ 2 січня





Про це



Служба безпеки по «гарячих слідах» встановила адреси і демонтувала вебкамери, що транслювали роботу ППО та локації критичної інфраструктури Києва під час повітряної атаки рф 2 січня.



Мова йде про дві роботизовані онлайн-камери зовнішнього спостереження, які були зламані російськими спецслужбами, щоб шпигувати за Силами оборони у столиці.



За даними кіберфахівців СБУ, один із пристроїв знаходився на балконі багатоквартирного будинку і використовувався місцевим ОСББ для моніторингу прибудинкової території.



Однак, внаслідок хакерського зламу агресор отримав віддалений доступ до управління цією вебкамерою. Проникнувши до її налаштувань, спецслужби рф змінювали кут огляду та під’єднали її до стрімінгової платформи в YouTube.



Таким чином окупанти приховано фіксували всю візуальну інформацію у діапазоні роботи камери.



Інший пристрій зовнішнього спостереження заблоковано в одному з житлових комплексів Києва. Мешканці використовували його для нагляду за прибудинковим паркінгом.



Кіберфахівці СБУ встановили, що цією вебкамерою ворог віддалено керував для прихованої фіксації прилеглої території, у тому числі об’єктів критичної інфраструктури.



За наявною інформацією, за допомогою цих камер агресор збирав дані для підготовки і коригування ударів по Києву.



За всіма викрити фактами тривають комплексні заходи для нейтралізації нових спроб ворога вести розвідувально-підривну діяльність через онлайн-камери.



Загалом з початку повномасштабного вторгнення рф кіберфахівці СБУ заблокували роботу близько 10 тис. ІР-камер, які ворог міг використати для коригування ракетних обстрілів по Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ заблокувала вебкамери, які «засвітили» роботу ППО під час ракетної атаки рф на Київ 2 січня.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Служба безпеки по «гарячих слідах» встановила адреси і демонтувала вебкамери, що транслювали роботу ППО та локації критичної інфраструктури Києва під час повітряної атаки рф 2 січня.Мова йде про дві роботизовані онлайн-камери зовнішнього спостереження, які були зламані російськими спецслужбами, щоб шпигувати за Силами оборони у столиці.За даними кіберфахівців СБУ, один із пристроїв знаходився на балконі багатоквартирного будинку і використовувався місцевим ОСББ для моніторингу прибудинкової території.Однак, внаслідок хакерського зламу агресор отримав віддалений доступ до управління цією вебкамерою. Проникнувши до її налаштувань, спецслужби рф змінювали кут огляду та під’єднали її до стрімінгової платформи в YouTube.Таким чином окупанти приховано фіксували всю візуальну інформацію у діапазоні роботи камери.Інший пристрій зовнішнього спостереження заблоковано в одному з житлових комплексів Києва. Мешканці використовували його для нагляду за прибудинковим паркінгом.Кіберфахівці СБУ встановили, що цією вебкамерою ворог віддалено керував для прихованої фіксації прилеглої території, у тому числі об’єктів критичної інфраструктури.За наявною інформацією, за допомогою цих камер агресор збирав дані для підготовки і коригування ударів по Києву.За всіма викрити фактами тривають комплексні заходи для нейтралізації нових спроб ворога вести розвідувально-підривну діяльність через онлайн-камери.Загалом з початку повномасштабного вторгнення рф кіберфахівці СБУ заблокували роботу близько 10 тис. ІР-камер, які ворог міг використати для коригування ракетних обстрілів по Україні.

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