Прикордонниця з Волині отримала нагороди за своїх службових собак, які лишилися у російському полоні
Сьогодні, 08:25
У Києві відбулася церемонія нагородження українських службових собак у межах проєкту «Собаки – герої України».
На церемонії була присутня волинянка, прикордонниця Аліна Паніна, - повідомляють у Держприкордонслужбі.
У рамках проєкту виходить календар, кожен місяць якого присвячений службовому собаці та його наставнику. Жовтневими у 2024 році стали прикордонниця Аліна Паніна та її чотирилапа помічниця Роксі.
Роксі вже третя у кінологині. Перші дві – Соня і Джерсі разом із прикордонницею потрапили до російського полону після оборони «Азовсталі».
Дівчина повернулась, а тварин їй так і не віддали…
«Ніколи не забуду те відчуття, коли нас вивозили звідти, а вони постійно гавкали. Там залишилась частина мого серця», – з сумом пригадує Аліна.
Соня та Джессі в проєкті календаря «Собаки – герої України» стали символом усіх тварин, які потрапили до полону загарбників, їх нагородили заочно.
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На церемонії була присутня волинянка, прикордонниця Аліна Паніна, - повідомляють у Держприкордонслужбі.
У рамках проєкту виходить календар, кожен місяць якого присвячений службовому собаці та його наставнику. Жовтневими у 2024 році стали прикордонниця Аліна Паніна та її чотирилапа помічниця Роксі.
Роксі вже третя у кінологині. Перші дві – Соня і Джерсі разом із прикордонницею потрапили до російського полону після оборони «Азовсталі».
Дівчина повернулась, а тварин їй так і не віддали…
«Ніколи не забуду те відчуття, коли нас вивозили звідти, а вони постійно гавкали. Там залишилась частина мого серця», – з сумом пригадує Аліна.
Соня та Джессі в проєкті календаря «Собаки – герої України» стали символом усіх тварин, які потрапили до полону загарбників, їх нагородили заочно.
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