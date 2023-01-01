Прикордонниця з Волині отримала нагороди за своїх службових собак, які лишилися у російському полоні

У Києві відбулася церемонія нагородження українських службових собак у межах проєкту «Собаки – герої України».На церемонії була присутня волинянка, прикордонниця, - повідомляють у Держприкордонслужбі.У рамках проєкту виходить календар, кожен місяць якого присвячений службовому собаці та його наставнику. Жовтневими у 2024 році стали прикордонниця Аліна Паніна та її чотирилапа помічниця Роксі.Роксі вже третя у кінологині. Перші дві – Соня і Джерсі разом із прикордонницею потрапили до російського полону після оборони «Азовсталі».Дівчина повернулась, а тварин їй так і не віддали…«Ніколи не забуду те відчуття, коли нас вивозили звідти, а вони постійно гавкали. Там залишилась частина мого серця», – з сумом пригадує Аліна.Соня та Джессі в проєкті календаря «Собаки – герої України» стали символом усіх тварин, які потрапили до полону загарбників, їх нагородили заочно.