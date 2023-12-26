Інформація про 108 загиблих військових – фейк, – Генштаб
Сьогодні, 09:02
Генштаб ЗСУ спростував інформацію про загиблих військових однієї із бригад на Авдіївському напрямку напередодні Різдва.
Про це пише LB.ua.
"Інформація у соцмережах про наначебто 108 загиблих в одній із бригад на Авдіївському напрямку напередодні Різдва - фейк", – повідомив Генштаб.
Також у відомстві додали, що варто дотримуватися інформаційної гігієни і перевіряти інформацію перед оприлюдненням.
Нещодавно у Facebook поширили інформацію про те, що начебто напередодні Різдва в одній із бригад на Авдіївському напрямку прийняли рішення "дати можливість захисникам і захисницям поїхати на 7 днів додому на різдвяні свята".
За словами автора посту, військові тягнули жереб, щоб поїхати у відпустку, сіли у автобуси і, "сто вісім не доїхали до родин на свята".
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Про це пише LB.ua.
"Інформація у соцмережах про наначебто 108 загиблих в одній із бригад на Авдіївському напрямку напередодні Різдва - фейк", – повідомив Генштаб.
Також у відомстві додали, що варто дотримуватися інформаційної гігієни і перевіряти інформацію перед оприлюдненням.
Нещодавно у Facebook поширили інформацію про те, що начебто напередодні Різдва в одній із бригад на Авдіївському напрямку прийняли рішення "дати можливість захисникам і захисницям поїхати на 7 днів додому на різдвяні свята".
За словами автора посту, військові тягнули жереб, щоб поїхати у відпустку, сіли у автобуси і, "сто вісім не доїхали до родин на свята".
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