Громада з Волині придбала дрони для воїнів. ФОТО

Люблинецька громада з Волині передала для волинських тероборонівців дрони та необхідне обладнання.Про це повідомили на сторінці громади.Військовослужбовцям 100 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ від громади передали два квадрокоптери DJI Matrice 30 T з зарядними станціями та батареями.Закупили їх у межах тендеру за понад пів мільйона гривень, перед тим отримавши на це офіційний запит від командира частини.В додачу передали ще FPV-дрон. Дякуємо нашим воїнам за захист, нехай ці пташки збережуть життя нашим захисникам.