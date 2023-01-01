Громада з Волині придбала дрони для воїнів. ФОТО
Сьогодні, 05:28
Люблинецька громада з Волині передала для волинських тероборонівців дрони та необхідне обладнання.
Про це повідомили на сторінці громади.
Військовослужбовцям 100 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ від громади передали два квадрокоптери DJI Matrice 30 T з зарядними станціями та батареями.
Закупили їх у межах тендеру за понад пів мільйона гривень, перед тим отримавши на це офіційний запит від командира частини.
В додачу передали ще FPV-дрон. Дякуємо нашим воїнам за захист, нехай ці пташки збережуть життя нашим захисникам.
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Про це повідомили на сторінці громади.
Військовослужбовцям 100 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ від громади передали два квадрокоптери DJI Matrice 30 T з зарядними станціями та батареями.
Закупили їх у межах тендеру за понад пів мільйона гривень, перед тим отримавши на це офіційний запит від командира частини.
В додачу передали ще FPV-дрон. Дякуємо нашим воїнам за захист, нехай ці пташки збережуть життя нашим захисникам.
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