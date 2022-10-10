Як виробники йоржиків для унітазу врятували популярну різдвяну традицію





Подробиці дещо кумедної історії розповідає



Коли почали прикрашати ялинки



Історики знають про факти прикращання вічнозелених рослин ще у 15-16 століття. Тоді, щоправда, це робили не на Різдво і навіть не християни. Прикрашаючи ялинки язичники відзначали день сонцестояння. Схожа традиція також була і до Дня Адама і Єви, який відзначається 24 грудня. Тоді люди створювали райське дерево.



До 1700-х років у частинах Європи, а особливо у Німеччині, була популярною традиції прикрашати вічнозелені гілки або дерева частуваннями на Різдво.



"Різдвяна ялинка – це традиція, яка походить з Німеччини", – розповів редактор Оксфордського різдвяного довідника Тім Ларсен.



За його словами, саме німецькі іммігранти привезли цю традицію й у США. Ще одним фактором, який популяризував святкові ялинки була ілюстрація королеви Вікторії та її сім'ї, опублікована в 1848 році. Чоловік Вікторії – принц Альберт – був німцем, тож він приніс цю традицію в родину і в англомовний світ.



Королева Вікторія і принц Альберт з дітьми на Різдво

Пір’яні ялинки і "святкові" пожежі



Однак ще до цього у Німеччині почався дефіцит ялинок, через вимирання лісів, тож люди почали шукати альтернативи.



Однією із таких альтернатив були ялинки з дроту та пір'я гусей чи інших птахів. Зараз такі ялинки також існують і мають досить гламурний вигляд, але тоді в процесі перетворення пір’я на голки вони втрачали усю свою привабливість. Та й самі дерева були досить "бідними", через рідкість гілок.



Тим не менше, ця традиція існувала певний час і навіть потрапила із Німеччини у США. У Америці ажіотаж довкола ялинок теж набув неабиякого розмаху і у 1891 році Конгрес прийняв Закон про лісові заповідники, щоб захистити громадські ліси.



Окрім дефіцитності ялинок виникла й інша проблема – пожежі в будинках. Справжні ялинки були сухими, а пір’яні – взагалі легкозаймисті. При тому, що для освітлення використовували якщо не справжні свічки, то електричні різдвяні гірлянди, які тоді були дуже гарячими.



Поява штучних ялинок



Тож на початку ХХ століття винахідники почали працювати над тим, аби створити штучну ялинку. Перший патент було надано Мері Крук у 1911 році. Її ялинка складалася зі скрученого дроту з петлями на кінчиках гілок для свічок або прикрас. Це було мало схоже на ялинку, але було "довговічним, недорогим і вогнестійким".



Патенти штучних ялинок

1917 року Герман Вірлінгер запатентував власну штучну ялинку, яка вже більше була схожа на справжню. Але не без але. Його ялинка також мала скручені дротяні гілки, але з "тонкими металевими нитками", що стирчали як хвоя. Саме ці нитки були проблемою, оскільки дуже кололися.



Йоржик для унітазу чи гілка ялинки?



Коли уже здавалося, що створити схожу на справжню і безпечну ялинку майже неможливо, в гру включилася компанія Addis. Ця британська компанія випускала туалетні та зубні щітки, а також і невеличкі щітки, якими можна було вимити зсередини скляні пляшки – так звані йоржики. Саме цей винахід, як вважається, допоміг створити штучну ялинку такою, як ми бачимо її зараз.



Штучні ялинки схожі на йоржики.

Сама компанія, однак, певним чином заперечує свою причетність. В архівному листі колишній власник Робін Аддіс повідомив, що його батько придбав у 60-х чи 70-х роках компанію, яка виготовляла штучні дерева, але через п'ять років відмовився від неї, написавши, що "нам не слід було в це втручатися".



Разом із тим сучасний директор компанії Льюїс Мейджор фактично визнає, що усе було правдою попри певний брак інформації.



"На жаль, ми маємо обмежену інформацію. Ми знаємо, що Addis виготовляв ялинки за тією ж технологією, що й туалетні щітки, і в зеленому кольорі, щоб відтворити природний колір хвої", – повідомив Мейджор



Тож, коли наступного разу ви милуватиметеся вашою красивою штучною ялинкою, подумайте про першоджерело і всміхніться.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Традиція ставити вдома і прикрашати ялинки на Різдво та Новий рік в певному сенсі має понад 500-річну історію, але це не завжди було саме так, як виглядає зараз. Більше того, в певний період захоплення новорічними ялинками сягнуло такої популярності, що довелося рятувати дерева від ненажерливого люду. Саме тут, як не дивно, ситуацію врятувала компанія, що займалася виготовлення йоршиків для унітазів.Подробиці дещо кумедної історії розповідає Oboz.ua , посилаючись на видання Atlas Obscura. Цікаво, що першоджерелом ідеї про прикращання дерев стали язичники, а поширилася традиція світом завдяки німцям.Історики знають про факти прикращання вічнозелених рослин ще у 15-16 століття. Тоді, щоправда, це робили не на Різдво і навіть не християни. Прикрашаючи ялинки язичники відзначали день сонцестояння. Схожа традиція також була і до Дня Адама і Єви, який відзначається 24 грудня. Тоді люди створювали райське дерево.До 1700-х років у частинах Європи, а особливо у Німеччині, була популярною традиції прикрашати вічнозелені гілки або дерева частуваннями на Різдво."Різдвяна ялинка – це традиція, яка походить з Німеччини", – розповів редактор Оксфордського різдвяного довідника Тім Ларсен.За його словами, саме німецькі іммігранти привезли цю традицію й у США. Ще одним фактором, який популяризував святкові ялинки була ілюстрація королеви Вікторії та її сім'ї, опублікована в 1848 році. Чоловік Вікторії – принц Альберт – був німцем, тож він приніс цю традицію в родину і в англомовний світ.Королева Вікторія і принц Альберт з дітьми на РіздвоПір’яні ялинки і "святкові" пожежіОднак ще до цього у Німеччині почався дефіцит ялинок, через вимирання лісів, тож люди почали шукати альтернативи.Однією із таких альтернатив були ялинки з дроту та пір'я гусей чи інших птахів. Зараз такі ялинки також існують і мають досить гламурний вигляд, але тоді в процесі перетворення пір’я на голки вони втрачали усю свою привабливість. Та й самі дерева були досить "бідними", через рідкість гілок.Тим не менше, ця традиція існувала певний час і навіть потрапила із Німеччини у США. У Америці ажіотаж довкола ялинок теж набув неабиякого розмаху і у 1891 році Конгрес прийняв Закон про лісові заповідники, щоб захистити громадські ліси.Окрім дефіцитності ялинок виникла й інша проблема – пожежі в будинках. Справжні ялинки були сухими, а пір’яні – взагалі легкозаймисті. При тому, що для освітлення використовували якщо не справжні свічки, то електричні різдвяні гірлянди, які тоді були дуже гарячими.Тож на початку ХХ століття винахідники почали працювати над тим, аби створити штучну ялинку. Перший патент було надано Мері Крук у 1911 році. Її ялинка складалася зі скрученого дроту з петлями на кінчиках гілок для свічок або прикрас. Це було мало схоже на ялинку, але було "довговічним, недорогим і вогнестійким".1917 року Герман Вірлінгер запатентував власну штучну ялинку, яка вже більше була схожа на справжню. Але не без але. Його ялинка також мала скручені дротяні гілки, але з "тонкими металевими нитками", що стирчали як хвоя. Саме ці нитки були проблемою, оскільки дуже кололися.Коли уже здавалося, що створити схожу на справжню і безпечну ялинку майже неможливо, в гру включилася компанія Addis. Ця британська компанія випускала туалетні та зубні щітки, а також і невеличкі щітки, якими можна було вимити зсередини скляні пляшки – так звані йоржики. Саме цей винахід, як вважається, допоміг створити штучну ялинку такою, як ми бачимо її зараз.Сама компанія, однак, певним чином заперечує свою причетність. В архівному листі колишній власник Робін Аддіс повідомив, що його батько придбав у 60-х чи 70-х роках компанію, яка виготовляла штучні дерева, але через п'ять років відмовився від неї, написавши, що "нам не слід було в це втручатися".Разом із тим сучасний директор компанії Льюїс Мейджор фактично визнає, що усе було правдою попри певний брак інформації."На жаль, ми маємо обмежену інформацію. Ми знаємо, що Addis виготовляв ялинки за тією ж технологією, що й туалетні щітки, і в зеленому кольорі, щоб відтворити природний колір хвої", – повідомив МейджорТож, коли наступного разу ви милуватиметеся вашою красивою штучною ялинкою, подумайте про першоджерело і всміхніться.

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