У ЗСУ назвали три категорії громадян, яких можуть мобілізувати до війська





Раніше про такі наміри заявляв головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Про це йдеться у відповіді начальника управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України полковника Романа Горбача на запит



У ЗСУ перелічили такі категорії:



громадяни, які раніше були зняті з військового обліку до 2015 року та не були поновлені на військовому обліку відповідно до змін у законодавстві України;

громадяни, у яких закінчився термін відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації;

громадяни, які досягли 27-річного віку, але не були взяті на військовий облік військовозобовʼязаних у звʼязку з ухиленням від виконання військового обов'язку.



«Мета зазначених заходів — забезпечення доукомплектування Сил оборони відповідно до існуючої потреби», — йдеться у відповіді на запит.



Нагадаємо, у листопаді головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у колонці для Economist писав, що в українському законодавстві є прогалини, які дозволяють громадянам ухилятися від своїх обов’язків. Щоб розв'язати цю проблему, в Україні мають намір запровадити єдиний реєстр призовників та розширити категорію громадян, які можуть бути призвані за мобілізацією.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Командування Сухопутних військ Збройних сил України назвало три категорії громадян, за допомогою яких планують розширити коло тих, кого можуть призвати на військову службу під час мобілізації.Раніше про такі наміри заявляв головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Про це йдеться у відповіді начальника управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України полковникана запит hromadske У ЗСУ перелічили такі категорії:громадяни, які раніше були зняті з військового обліку до 2015 року та не були поновлені на військовому обліку відповідно до змін у законодавстві України;громадяни, у яких закінчився термін відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації;громадяни, які досягли 27-річного віку, але не були взяті на військовий облік військовозобовʼязаних у звʼязку з ухиленням від виконання військового обов'язку.«Мета зазначених заходів — забезпечення доукомплектування Сил оборони відповідно до існуючої потреби», — йдеться у відповіді на запит.Нагадаємо, у листопаді головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у колонці для Economist писав, що в українському законодавстві є прогалини, які дозволяють громадянам ухилятися від своїх обов’язків. Щоб розв'язати цю проблему, в Україні мають намір запровадити єдиний реєстр призовників та розширити категорію громадян, які можуть бути призвані за мобілізацією.

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