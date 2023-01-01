26 грудня на Волині: гортаючи календар

26 грудня на Волині: гортаючи календар
26 грудня народилася радіоведуча Вікторія Жуковська (на фото).

Також день народження святкують головний спеціаліст Департаменту агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації Наталія Момчева, а також заслужений діяч мистецтв України Віталій Іваницький.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня - тих, хто носить ім’я Аркадій, Арсеній та Євген - та бажає миру, міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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