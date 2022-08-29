В Україні відновили послугу є-рецепт





Про це повідомляє



"Надсилання СМС-повідомлень для відпуску е-рецептів відновлено. Пацієнти, як і раніше, зможуть отримати необхідні рецептурні ліки, вказавши номер рецепта та код його погашення – ця інформація надходить їм на телефон", - сказано у повідомленні.



У МОЗ нагадали, що збій роботи системи СМС-оповіщення трапився через затримку у роботі одного з операторів мобільних мереж. Оскільки абоненти знову можуть отримувати СМС-повідомлення, від 26 грудня 2023 року надсилання СМС для е-рецептів буде здійснюватися у звичному режимі.



"Для погашення е-рецептів, створених у період з 15.12.2023 по 25.12.2023 включно, пацієнт може використати код, зазначений в інформаційній довідці до рецепта. Додаткові дії від медичних працівників не потрібні", - зауважили у відомстві.



Нагадаємо, у вівторок, 12 грудня, у "Київстару" розпочався масштабний збій. Абоненти не могли отримати доступ до інтернету, зник зв'язок.



Пізніше стало відомо, що причиною збою стала атака хакерів, яку, ймовірно, провели росіяни. Розслідування розпочала Служба безпеки України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У зв’язку з тривалим збоєм роботи одного з мобільних операторів, пацієнти могли отримати номер та код електронного рецепта без СМС. Однак фахівцям вдалося відновити роботу системи.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я."Надсилання СМС-повідомлень для відпуску е-рецептів відновлено. Пацієнти, як і раніше, зможуть отримати необхідні рецептурні ліки, вказавши номер рецепта та код його погашення – ця інформація надходить їм на телефон", - сказано у повідомленні.У МОЗ нагадали, що збій роботи системи СМС-оповіщення трапився через затримку у роботі одного з операторів мобільних мереж. Оскільки абоненти знову можуть отримувати СМС-повідомлення, від 26 грудня 2023 року надсилання СМС для е-рецептів буде здійснюватися у звичному режимі."Для погашення е-рецептів, створених у період з 15.12.2023 по 25.12.2023 включно, пацієнт може використати код, зазначений в інформаційній довідці до рецепта. Додаткові дії від медичних працівників не потрібні", - зауважили у відомстві.Нагадаємо, у вівторок, 12 грудня, у "Київстару" розпочався масштабний збій. Абоненти не могли отримати доступ до інтернету, зник зв'язок.Пізніше стало відомо, що причиною збою стала атака хакерів, яку, ймовірно, провели росіяни. Розслідування розпочала Служба безпеки України.

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