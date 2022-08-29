В Україні відновили послугу є-рецепт

В Україні відновили послугу є-рецепт
У зв’язку з тривалим збоєм роботи одного з мобільних операторів, пацієнти могли отримати номер та код електронного рецепта без СМС. Однак фахівцям вдалося відновити роботу системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.

"Надсилання СМС-повідомлень для відпуску е-рецептів відновлено. Пацієнти, як і раніше, зможуть отримати необхідні рецептурні ліки, вказавши номер рецепта та код його погашення – ця інформація надходить їм на телефон", - сказано у повідомленні.

У МОЗ нагадали, що збій роботи системи СМС-оповіщення трапився через затримку у роботі одного з операторів мобільних мереж. Оскільки абоненти знову можуть отримувати СМС-повідомлення, від 26 грудня 2023 року надсилання СМС для е-рецептів буде здійснюватися у звичному режимі.

"Для погашення е-рецептів, створених у період з 15.12.2023 по 25.12.2023 включно, пацієнт може використати код, зазначений в інформаційній довідці до рецепта. Додаткові дії від медичних працівників не потрібні", - зауважили у відомстві.

Нагадаємо, у вівторок, 12 грудня, у "Київстару" розпочався масштабний збій. Абоненти не могли отримати доступ до інтернету, зник зв'язок.

Пізніше стало відомо, що причиною збою стала атака хакерів, яку, ймовірно, провели росіяни. Розслідування розпочала Служба безпеки України.

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Теги: Україна, е-рецепт, МОЗ
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