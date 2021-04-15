У луцькому храмі, який нещодавно перейшов у ПЦУ, відправили різдвяну службу за новим стилем





Єднання з ПЦУ – було виваженим рішенням, розповів Олександр Колб.



Перед різдвяною службою серед парафіян провели опитування. Зі слів дружина настоятеля храму Ірини, "за" відзначення Різдва 25 грудня проголосували 70% людей.



"Ще залишаються люди, які будуть святкувати Різдво за Юліанським календарем 7-го січня, але ікона, яку ми поставили серед храму, вона вже тут і залишиться аж до кінця різдвяних свят", — каже священник.



Повністю прийняти Новоюліанський календар церковна громада планує перед Великоднем.



Парафіянка храму Антоніна Сукач каже, що дуже швидко перейшла на святкування Різдва за новим стилем.



"Навіть від себе не чекала, а зараз я відчуваю це свято. І дякую нашим воїнам, які дають нам святкувати", — говорить жінка.



У внучки Антоніни Сукач Емілії День народження 25 грудня. Після святкового богослужіння восьмирічна іменинниця привітала присутніх піснями та колядками.



За 2023 рік 22 релігійні організації на Волині змінили конфесійну підлеглість, у минулий рік — 44, розповів завсектору з питань релігій та національностей облдержадміністрації Василь Гайдук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Церкві Святої Марії Магдалини відбулося Різдвяне богослужіння 25-го грудня. Це перший храм УПЦ МП у Луцьку, який після повномасштабного вторгнення завершив возз'єднання з Православною церквою України.Єднання з ПЦУ – було виваженим рішенням, розповів Суспільному настоятель храмуПеред різдвяною службою серед парафіян провели опитування. Зі слів дружина настоятеля храму Ірини, "за" відзначення Різдва 25 грудня проголосували 70% людей."Ще залишаються люди, які будуть святкувати Різдво за Юліанським календарем 7-го січня, але ікона, яку ми поставили серед храму, вона вже тут і залишиться аж до кінця різдвяних свят", — каже священник.Повністю прийняти Новоюліанський календар церковна громада планує перед Великоднем.Парафіянка храму Антоніна Сукач каже, що дуже швидко перейшла на святкування Різдва за новим стилем."Навіть від себе не чекала, а зараз я відчуваю це свято. І дякую нашим воїнам, які дають нам святкувати", — говорить жінка.У внучки Антоніни Сукач Емілії День народження 25 грудня. Після святкового богослужіння восьмирічна іменинниця привітала присутніх піснями та колядками.За 2023 рік 22 релігійні організації на Волині змінили конфесійну підлеглість, у минулий рік — 44, розповів завсектору з питань релігій та національностей облдержадміністрації Василь Гайдук.

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