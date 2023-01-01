Сутенер з Дніпра, який промишляв у Луцьку, отримав «умовно»





Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду, - пише



Максим Р. на початку серпня дізнався від знайомої, що вона надає послуги сексуального характеру за гроші. Наступного місяця чоловік запропонував їй поїхати до Луцька, де він організовуватиме їй зустрічі.



Щоб знайти клієнтів для підопічної, чоловік розмістив на сайті UkrGO оголошення про надання послуг сексуального характеру в Луцьку, в якому вказав свій контактний номер.



У матеріалах справи вказано про три зустрічі, які Максим Р. організував для знайомої протягом одного дня, звівши її з клієнтами. Дві з них, зокрема, відбувалися у готелі «Кедем» на вулиці Теремнівській. За свою «роботу» сутенер отримував грошову винагороду.



Його дії кваліфікували за ст.302 ч.2 КК України (створення або утримання місць розпусти і звідництво). Про Максима Р. відомо, що він народився у Дніпрі, має вищу освіту, одружений, утримує малолітню дитину.



Між прокурором та обвинуваченим була укладена угода про визнання винуватості. Затвердивши угоду, суд призначив Максиму Р. покарання у виді трьох років обмеження волі, замінивши на рік та шість місяців іспитового терміну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Умовне покарання на півтора року отримав уродженець Дніпра, який займався сутенерством у Луцьку. Він організовував зустрічі підопічної з чоловіками для надання їм сексуальних послуг.Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду, - пише ІА Волинські новини. Максим Р. на початку серпня дізнався від знайомої, що вона надає послуги сексуального характеру за гроші. Наступного місяця чоловік запропонував їй поїхати до Луцька, де він організовуватиме їй зустрічі.Щоб знайти клієнтів для підопічної, чоловік розмістив на сайті UkrGO оголошення про надання послуг сексуального характеру в Луцьку, в якому вказав свій контактний номер.У матеріалах справи вказано про три зустрічі, які Максим Р. організував для знайомої протягом одного дня, звівши її з клієнтами. Дві з них, зокрема, відбувалися у готелі «Кедем» на вулиці Теремнівській. За свою «роботу» сутенер отримував грошову винагороду.Його дії кваліфікували за ст.302 ч.2 КК України (створення або утримання місць розпусти і звідництво). Про Максима Р. відомо, що він народився у Дніпрі, має вищу освіту, одружений, утримує малолітню дитину.Між прокурором та обвинуваченим була укладена угода про визнання винуватості. Затвердивши угоду, суд призначив Максиму Р. покарання у виді трьох років обмеження волі, замінивши на рік та шість місяців іспитового терміну.

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