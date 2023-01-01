Родина з окупованої Херсонщини вперше святкує Різдво на Волині. ВІДЕО

Родина з окупованої Херсонщини вперше святкує Різдво на Волині. ВІДЕО
Родина Сальників у 2022-му виїхала з окупованої території Херсонщини. Цього року вперше після порятунку і переїзду святкують Різдво.

Як розповів Суспільному Роман Сальник, попри свято, уся родина хвилюється за батьків, які залишилась у рідних Олешках.

Зі слів Анни Сальник, в окупації родина з дітьми прожила два місяці. На Волинь вирішили перебратися до сестри, яку тут мешкає. Дорога з окупованої території була важкою

"Бачили все, бо їхали через блок-пости. В реальності нас спасли діти, маленькі. Бо з колони в 300 машин пропустили 80, де були діти і нам пощастило. Квартира мами моєї зруйнована, постраждала від вибухів, мама моя зараз живе в квартирі нашій, де ми жили", — говорить жінка.

Після переїзду до Луцька Роман влаштувався на роботу у галузі транспортної логістики. Анна розповідає: почала волонтерити у благодійному фонді, дітей оформили в дитсадок неподалік, житло винаймають.

Анна каже: у Луцьку сама уперше спробувала засолити огірки, раніше це завжди робила її мама. Готувати святкові страви жінці допомагали діти.

"Святкували раніше 7 числа, а зараз — за новим календарем. Зазвичай ми ходили на вечерю до батьків. Це наше перше справжнє Різдво з початку повномасштабної війни", — каже переселенка.

Жінка говорить: цього року разом з дітьми прикрасили ялинку, заздалегідь підготували подарунки. Коли діти підростуть, говорить жінка, вчитиме з ними колядки і щедрівки.


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Теги: Волинь, війна, Херсонщина, Різдво
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