Родина з окупованої Херсонщини вперше святкує Різдво на Волині. ВІДЕО





Як розповів Роман Сальник, попри свято, уся родина хвилюється за батьків, які залишилась у рідних Олешках.



Зі слів Анни Сальник, в окупації родина з дітьми прожила два місяці. На Волинь вирішили перебратися до сестри, яку тут мешкає. Дорога з окупованої території була важкою



"Бачили все, бо їхали через блок-пости. В реальності нас спасли діти, маленькі. Бо з колони в 300 машин пропустили 80, де були діти і нам пощастило. Квартира мами моєї зруйнована, постраждала від вибухів, мама моя зараз живе в квартирі нашій, де ми жили", — говорить жінка.



Після переїзду до Луцька Роман влаштувався на роботу у галузі транспортної логістики. Анна розповідає: почала волонтерити у благодійному фонді, дітей оформили в дитсадок неподалік, житло винаймають.



Анна каже: у Луцьку сама уперше спробувала засолити огірки, раніше це завжди робила її мама. Готувати святкові страви жінці допомагали діти.



"Святкували раніше 7 числа, а зараз — за новим календарем. Зазвичай ми ходили на вечерю до батьків. Це наше перше справжнє Різдво з початку повномасштабної війни", — каже переселенка.



Жінка говорить: цього року разом з дітьми прикрасили ялинку, заздалегідь підготували подарунки. Коли діти підростуть, говорить жінка, вчитиме з ними колядки і щедрівки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Родина Сальників у 2022-му виїхала з окупованої території Херсонщини. Цього року вперше після порятунку і переїзду святкують Різдво.Як розповів Суспільному , попри свято, уся родина хвилюється за батьків, які залишилась у рідних Олешках.Зі слів Анни Сальник, в окупації родина з дітьми прожила два місяці. На Волинь вирішили перебратися до сестри, яку тут мешкає. Дорога з окупованої території була важкою"Бачили все, бо їхали через блок-пости. В реальності нас спасли діти, маленькі. Бо з колони в 300 машин пропустили 80, де були діти і нам пощастило. Квартира мами моєї зруйнована, постраждала від вибухів, мама моя зараз живе в квартирі нашій, де ми жили", — говорить жінка.Після переїзду до Луцька Роман влаштувався на роботу у галузі транспортної логістики. Анна розповідає: почала волонтерити у благодійному фонді, дітей оформили в дитсадок неподалік, житло винаймають.Анна каже: у Луцьку сама уперше спробувала засолити огірки, раніше це завжди робила її мама. Готувати святкові страви жінці допомагали діти."Святкували раніше 7 числа, а зараз — за новим календарем. Зазвичай ми ходили на вечерю до батьків. Це наше перше справжнє Різдво з початку повномасштабної війни", — каже переселенка.Жінка говорить: цього року разом з дітьми прикрасили ялинку, заздалегідь підготували подарунки. Коли діти підростуть, говорить жінка, вчитиме з ними колядки і щедрівки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію