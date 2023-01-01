Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 26 грудня

Волинські синоптики розповіли, якою буде погода у вівторок, 26 грудня у Луцьку та на території області.Погоду 26 та 27 грудня зумовить низка атмосферних фронтів, що переміщуватимуться через териториторію Волині. Тому у ці дні ще збережуться пориви вітру швидкістю 15-20 м/с, пройдуть дощі різної інтенсивності.У вівторок буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень помірний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 5-10° тепла, у Луцьку вночі 3-5° тепла, вдень 8-10° тепла.Синоптики також кажуть, що з 28 грудня та до кінця місяця, очікується антициклональний тип погоди. Опади припиняться, а температура дещо знизиться. Вночі вона становитиме від 1° морозу до 4° тепла, вдень - 3-8° тепла.