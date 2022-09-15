Львівські митники виявили контрабандні акумулятори на пів мільйона

У Львівській області на пункті пропуску "Грушів-Будомєж" митники виявили контрабандні товари вартістю у півмільйона гривень. Ними виявилися 48 акумуляторних батарей для корейських автомобілів KIA та Hyundai.Про це повідомили на сторінці Львівської митниці у фейсбуці."В пункт пропуску «Грушів-Будомєж» із Польщі прибув автомобіль Volkswagen, яким керував 31-річний мешканець одного з сіл Яворівського району.Водій повертався з приватної поїздки і для проходження митного контролю обрав смугу «зелений коридор». Тим він засвідчив, що не переміщує товари, які підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню.Але під час огляду мікроавтобуса працівники митниці виявили акумуляторні батареї для автомобілів Kia та Hyundai – 48 одиниць загальною вартістю майже 500 тис. гривень.За цим фактом складено адмінпротокол, відповідно до ч. 2 ст. 471 МКУ. Товар тимчасово вилучено", - йдеться у повідомленні.