В Україні прогнозують епідемію кору

В Україні прогнозують епідемію кору
Наразі існує реальна небезпека повторення епідемії кору, адже за спостереженнями інфекціоністів, кір має циклічний характер, і масові захворювання відбуваються зазвичай кожні 5-6 років. Крім того, спостерігається зріст захворюваності на кір у сусідніх країнах.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Київську МДА.

"Існує небезпека повторення епідемії кору. За спостереженнями інфекціоністів, це захворювання має циклічний характер, і масові захворювання відбуваються зазвичай кожні 5-6 років", - йдеться у повідомленні.

Крім того, спостерігається зріст захворюваності на кір у сусідніх країнах. Так, за даними Національного порталу з імунізації, у Румунії оголошено епідемію кору.

Директор Департаменту охорони здоров'я міста Києва Валентина Гінзбург нагадала, що на початку 2018 року рівень захворюваності на кір щодня зростав у геометричній прогресії.

"Хворіли діти, дорослі, і здебільшого у складних формах, що потребували госпіталізації. Пам’ятаєте, який ажіотаж серед населення створився тоді щодо вакцинації? Адже перед обличчям реальної небезпеки люди швидко повірили, що по-справжньому захистити їх та їхніх близьких може лише щеплення. Тоді ми в екстреному порядку організували роботу вакцинальних кабінетів у дві зміни, без свят і вихідних, щоб швидко провакцинувати якнайбільше людей. Та вже за перші кілька тижнів 2018-го було вакциновано більше киян, ніж за весь 2017 рік", – зазначила Гінзбург.

За її словами, вакцинація і сьогодні лишається єдиним дієвим засобом захисту від багатьох інфекційних захворювань, серед яких і кір. До того ж кір – одна з найбільш заразних хвороб у світі. З 10 невакцинованих людей, що проконтактували із хворим, 9 захворіють. Тож від рівня імунізації напряму залежить, бути чи не бути епідемії у країні.

"Маємо розуміти, що причиною спалахів кору є невакциновані діти. Захворювання розпочинається саме з них, а вже потім переходить до дорослих. Тож звертаюся насамперед до батьків. Просто зараз зв’яжіться з педіатром або сімейним лікарем, щоб пересвідчитися, чи вакцинована ваша дитина", – сказала Гінзбург.

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Теги: кір, епідемія, Україна
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