На Волині молодь виготовляла магічні обереги - «різдвяних павуків»

На Волині молодь виготовляла магічні обереги - «різдвяних павуків»
Напередодні Різдва у Затурцівській громаді молодь вчилась виготовляти традиційну українську прикрасу – різдвяного павука. Майстер-клас організували у будинку культури селі Холопичі Володимирського району.

Про це повідомляє Вісник.

Майже прозорий і невагомий. Він починає крутитися від найменшого руху повітря, відкидаючи химерні тіні, і дуже нагадує павутину.

В давні часи перед різдвяними святами був звичай робити солом’яних павуків, яких так і називали «різдвяними». Така традиція зародилася на Галичині в часи Австро-Угорської імперії. Тоді забороняли вирубувати ялинки, накладали за це великі штрафи. Тому люди прикрашали свої домівки давньою різдвяною прикрасою, яка отримала назву «павука».

«Різдвяний павук» – традиційна прикраса оселі в Україні на різдвяні й новорічні свята, виготовлена з соломи. Таких «павучків» вважають оберегом та символом Всесвіту. Напередодні Різдва їх підвішували до центральної балки хати на довгій волосині з конячого хвоста. Завдяки кругообігу повітря – через вхідні двері та з палючої печі – великий «павук» разом з припасованими до нього близнюками повертався в різні боки.

«Павук» – прикраса для багатьох слов’янських народів, яку в передріздвяні дні з особливим, майже сакральним настроєм здавна виготовляють в Україні, в Німеччині, Фінляндії та в інших близьких і віддалених європейських країнах.

Такі «різдвяні павучки», зазначають у дописі, можна буде придбати на подальших благодійних заходах.

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Теги: різдвяний павук, майстер-клас
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