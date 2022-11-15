Окупанти здаються у полон цілими групами, - Сили оборони

Окупанти здаються у полон цілими групами, - Сили оборони
У Силах оборони Таврійського напрямку заявили про те, що російські окупанти все частіше відмовляються брати участь у штурмових діях на фронті. Загарбники почали групами здаватися в український полон.

Про це повідомляє Інформаційний спротив.

"Є інформація про все більшу кількість відмов окупантів брати участь у штурмових діях. Зокрема, це фіксується в підрозділах 1-го армійського корпусу зс рф. Слід відзначити, що в полон почали здаватися цілі групи російських військовослужбовців", – заявив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

За інформацією речник, за останні три доби одну групу з шести окупантів ЗСУ взяли у полон у недовготривалому бою. А ще одна майже така ж по кількості здалася в взагалі без бою. Одна з причин чому росіяни здаються у полон – нелюдське ставлення до них з боку командування.

"Тому, що за відмову йти у безглузді штурми чи за якісь інші провини офіцери їх роздягають до гола, це взимку, саджають у такому вигляді у "холодні ями", б’ють і погрожують розстрілом", – повідомив Штупун.

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Теги: окупанти, рф, полон
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