Окупанти здаються у полон цілими групами, - Сили оборони





Про це повідомляє



"Є інформація про все більшу кількість відмов окупантів брати участь у штурмових діях. Зокрема, це фіксується в підрозділах 1-го армійського корпусу зс рф. Слід відзначити, що в полон почали здаватися цілі групи російських військовослужбовців", – заявив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі телемарафону.



За інформацією речник, за останні три доби одну групу з шести окупантів ЗСУ взяли у полон у недовготривалому бою. А ще одна майже така ж по кількості здалася в взагалі без бою. Одна з причин чому росіяни здаються у полон – нелюдське ставлення до них з боку командування.



"Тому, що за відмову йти у безглузді штурми чи за якісь інші провини офіцери їх роздягають до гола, це взимку, саджають у такому вигляді у "холодні ями", б’ють і погрожують розстрілом", – повідомив Штупун.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Силах оборони Таврійського напрямку заявили про те, що російські окупанти все частіше відмовляються брати участь у штурмових діях на фронті. Загарбники почали групами здаватися в український полон.Про це повідомляє Інформаційний спротив "Є інформація про все більшу кількість відмов окупантів брати участь у штурмових діях. Зокрема, це фіксується в підрозділах 1-го армійського корпусу зс рф. Слід відзначити, що в полон почали здаватися цілі групи російських військовослужбовців", – заявив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковникв ефірі телемарафону.За інформацією речник, за останні три доби одну групу з шести окупантів ЗСУ взяли у полон у недовготривалому бою. А ще одна майже така ж по кількості здалася в взагалі без бою. Одна з причин чому росіяни здаються у полон – нелюдське ставлення до них з боку командування."Тому, що за відмову йти у безглузді штурми чи за якісь інші провини офіцери їх роздягають до гола, це взимку, саджають у такому вигляді у "холодні ями", б’ють і погрожують розстрілом", – повідомив Штупун.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію