Луцька громада прощатиметься із двома Героями Віктором Афанасьєвим та Станіславом Щирим

У середу, 27 грудня, відбудеться прощання з двома військовослужбовцямитаПро це повідомили у Луцькій міській раді.У середу, 27 грудня, об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Афанасьєва Віктора Сергійовича (11.10.2000 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації та29 серпня 2023 року в районі населеного пункту Кремінна Луганської області.Поховають військовослужбовця у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.Також у цей день об 12 годині у храмі Святогосела Боголюби відспівуватимуть Щирого Станіслава Олександровича (23.12.1985 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації та04 липня 2023 року в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.Поховають Героя на місцевому кладовищі.