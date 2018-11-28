Луцька громада прощатиметься із двома Героями Віктором Афанасьєвим та Станіславом Щирим

Луцька громада прощатиметься із двома Героями Віктором Афанасьєвим та Станіславом Щирим
У середу, 27 грудня, відбудеться прощання з двома військовослужбовцями Віктором Афанасьєвим та Станіславом Щирим.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

У середу, 27 грудня, об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Афанасьєва Віктора Сергійовича (11.10.2000 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 29 серпня 2023 року в районі населеного пункту Кремінна Луганської області.

Поховають військовослужбовця у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Також у цей день об 12 годині у храмі Святого Василя Великого села Боголюби відспівуватимуть Щирого Станіслава Олександровича (23.12.1985 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 04 липня 2023 року в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

Поховають Героя на місцевому кладовищі.

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Теги: поховання, Луцьк, Герой
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