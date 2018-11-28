Луцька громада прощатиметься із двома Героями Віктором Афанасьєвим та Станіславом Щирим
Сьогодні, 17:42
У середу, 27 грудня, відбудеться прощання з двома військовослужбовцями Віктором Афанасьєвим та Станіславом Щирим.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
У середу, 27 грудня, об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Афанасьєва Віктора Сергійовича (11.10.2000 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 29 серпня 2023 року в районі населеного пункту Кремінна Луганської області.
Поховають військовослужбовця у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Також у цей день об 12 годині у храмі Святого Василя Великого села Боголюби відспівуватимуть Щирого Станіслава Олександровича (23.12.1985 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 04 липня 2023 року в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.
Поховають Героя на місцевому кладовищі.
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
У середу, 27 грудня, об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Афанасьєва Віктора Сергійовича (11.10.2000 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 29 серпня 2023 року в районі населеного пункту Кремінна Луганської області.
Поховають військовослужбовця у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Також у цей день об 12 годині у храмі Святого Василя Великого села Боголюби відспівуватимуть Щирого Станіслава Олександровича (23.12.1985 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 04 липня 2023 року в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.
Поховають Героя на місцевому кладовищі.
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